Dodgers pierden a otro relevista para el cierre de temporada 2025

Brusdar Graterol ha estado fuera por toda la temporada en 2025 y cuenta con pocas oportunidades de regresar este año, de acuerdo a Dave Roberts.

Graterol está con el personal de los Dodgers en el complejo de primavera en Arizona, pero aún no ha vuelto a lanzar la pelota, con poco más de seis semanas de temporada restantes.

Cabe destacar que Graterol apenas pudo lanzar 7.1 innings en las últimas dos temporadas con los Dodgers.

A pesar de tener cuatro temporadas sólidas, el relevista derecho ha lidiado en la lista de lesionados cinco veces diferentes por problemas en el codo o el hombro con los Dodgers antes de finalmente someterse a una cirugía para reparar el labrum en su hombro derecho.

Este ha sido un golpe para el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles en esta temporada que han lidiado con múltiples lesiones en su cuerpo de pitcheo y en su lineup.

Aunque el equipo espera recuperar en los próximos días a Michael Kopech y Kirby Yates para mejorar un bullpen que luce cansado.

#Dodgers MGR Dave Roberts indicated that the chances of RH Brusdar Graterol pitching this season are slim. Graterol is in AZ but isn’t throwing. — Mike DiGiovanna (@MikeDiGiovanna) August 13, 2025

Brusdar Graterol con un año de control

El pitcher de 26 años aún tiene un año más de control con Los Ángeles Dodgers. Este año recibió $2.8 millones de dólares tras evitar el arbitraje.

Graterol tiene un récord de 10-8 con una efectividad de 2.69, 138 ponches y 11 salvamentos en 178 apariciones para los Dodgers en su carrera.

El lanzador venezolano fue clave en la Serie Mundial de 2020 y parte esencial del bullpen en 2022 y 2023 para los Dodgers.

Brusdar tuvo su mejor temporada en 2023 luego de registrar récord de 4-2 con una efectividad de 1.20, 48 ponches y 7 salvamentos en 67.1 innings en esa temporada.

