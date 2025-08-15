Dodgers vs. Padres: Una serie que podría definir el Oeste de la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers se medirán a los San Diego Padres en una serie de tres juegos a partir de este viernes que puede decidir el Oeste de la Liga Nacional.

San Diego Padres tienen ventaja de un juego sobre los Dodgers en la división. Es la primera vez que San Diego es líder de la división tan avanzada la temporada desde al menos hace 15 años.

Los Dodgers y los Padres llegan en momentos totalmente distintos en la temporada. San Diego tiene 8 victorias en los últimos 10 juegos, mientras que los Dodgers vienen de ser barridos por los Angels.

San Diego apostó fuerte en la fecha de cambios y mejoró su bullpen, así como piezas que tienen buen funcionamiento como Ramón Laureano.

Por su parte, los Dodgers han vivido una plaga de lesiones en su bullpen e infield que los ha llevado a varias derrotas y perder una ventaja de hasta ocho juegos de diferencia en la división.

At this moment, the Padres have passed the Dodgers for first place in the NL West pic.twitter.com/5xW8aEQZ3w — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 13, 2025

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

¿Qué pitchers estarán en el Dodgers vs. Padres?

Clayton Kershaw será el responsable de lanzar este viernes por los Dodgers y detener la racha de cuatro derrotas consecutivas.

Por los Padres estaba previsto Michael King, pero el lanzador derecho sufrió una lesión por lo que deberán utilizar a un pitcher emergente en el primero de la serie.

Para los otros dos juegos no han anunciado cuáles serán los lanzadores abridores en esta serie en el Dodgers Stadium.

Fecha y horario de los juegos entre Dodgers vs. Padres

Viernes 15 de agosto – 7:10 pm (10:10 pm ET)

Sábado 16 de agosto – 6:10 pm (9:10 pm ET)

Domingo 17 de agosto – 1:10 pm (4:10 pm ET)

Un resultado positivo para los Padres sería lograr la barrida y sacar cuatro juegos de ventaja, mientras que los Dodgers buscan recuperar su liderato y solo necesitan dos victorias para tenerlo de regreso.

Shohei Ohtani y Mookie Betts llegan en buen momento ofensivo y necesitan ser los líderes en una serie clave por la postemporada.

Sigue leyendo:

– Tomateros de Culiacán incluye a Julio Urías en roster de pretemporada

– Brusdar Graterol se quedaría sin lanzar con los Dodgers por todo el 2025

– Angels barren de nuevo a Dodgers, que bajan al segundo lugar