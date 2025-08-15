Tomateros de Culiacán incluye a Julio Urías en roster de pretemporada

Los Tomateros de Culiacán anunciaron la lista de peloteros invitados para la temporada 2025-2026 de la LMP que incluye al ex-grandeliga Julio Urías.

Urías no ha estado en las Grandes Ligas luego de cumplir la sanción de MLB por violencia doméstica. El lanzador mexicano podría reportarse a los entrenamientos el próximo 8 de septiembre.

El equipo de Culiacán posee los derechos del serpentinero y, en caso de permanecer tras la pretemporada, puede debutar en la Liga Mexicana del Pacífico.

Julio Urías podría formar parte de los juegos de pretemporada que tendrá el equipo de Culiacán en Puerto Vallarta y La Paz.

Los Tomateros debutarán oficialmente en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico contra los Algodoneros de Guasave, el próximo 15 de octubre como visitante. Esto significa que Urías tendría al menos un mes de preparación.

El debut en casa del equipo de Culiacán será el 16 de octubre cuando reciban a los Algodoneros nuevamente.

Otro nombre que destaca entre los invitados al campamento de pretemporada es el de Joey Meneses, quien este año no ha visto mucha acción en las Grandes Ligas.

¿Cuándo fue la última vez que lanzó Julio Urías?

El zurdo mexicano lanzó por última vez el 1° de septiembre de 2023 ante los Bravos de Atlanta.

En esa ocasión lanzó 5.0 entradas y permitió 5 carreras limpias, producto de tres cuadrangulares y cargó con la derrota.

Luego de esa salida fue puesto en licencia administrativa por el resto de la temporada. Urías estuvo separado por un año de las Grandes Ligas y la MLB decidió suspenderlo hasta el 18 de julio de este año.

Urías jugó ocho temporadas con los Dodgers. Acumuló 60 victorias, 25 derrotas, una efectividad de 3.11 y 710 ponches. Ganó una Serie Mundial en 2020.

El mexicano entró en la agencia libre desde 2024 por lo que cualquier equipo en Grandes Ligas o en otra liga como la NPB de Japón o KBO de Corea del Sur podría firmarlo de cara a la siguiente temporada.

