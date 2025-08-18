MLB abre la puerta a una expansión en un futuro cercano en Grandes Ligas

El comisionado de Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, abrió la puerta a una posible expansión en las Grandes Ligas durante la transmisión del juego entre los Marineros de Seattle y los Mets de Nueva York este domingo.

Manfred explicó que sumar nuevos equipos al circuito no solo incrementaría la presencia del béisbol en más ciudades de Estados Unidos, sino que también permitiría una reestructuración geográfica de las divisiones, lo que facilitaría los viajes y otorgaría mayor descanso a los jugadores durante la temporada.

“Creo que los dueños se han dado cuenta de que hay una gran demanda de béisbol en grandes ciudades y existe la oportunidad de hacer una expansión”, señaló Manfred.

El comisionado agregó que esta medida también fortalecería los derechos de transmisión televisiva y haría más competitivo el formato de la postemporada.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

La última expansión de MLB fue en 1998

La MLB no suma nuevos equipos desde la temporada 1998, cuando se incorporaron los Diamondbacks de Arizona y los Rays de Tampa Bay.

Desde entonces, el béisbol se ha consolidado en 30 franquicias, pero la liga reconoce que existen mercados con gran potencial para albergar a nuevos equipos.

MLB commissioner Rob Manfred says expansion could spark major changes:



• Geographic realignment to ease travel

• A more appealing postseason format for partners like ESPN

• New opportunities in untapped markets



pic.twitter.com/5r0qXVYYni — Front Office Sports (@FOS) August 18, 2025

¿Qué ciudades podrían recibir un equipo de Grandes Ligas?

De acuerdo con un reportaje de ESPN publicado en 2024, hay varias ciudades candidatas que cumplen con las condiciones para convertirse en nuevas sedes de MLB:

Nashville, Tennessee : conocida como la Ciudad de la Música, cuenta con historia en las Ligas Negras y ya alberga a franquicias de NFL (Titans) y NHL (Predators).



: conocida como la Ciudad de la Música, cuenta con historia en las Ligas Negras y ya alberga a franquicias de NFL (Titans) y NHL (Predators). Portland, Oregon: es otro de los mercados fuertes para una expansión. Actualmente, la ciudad cuenta con los Trail Blazers en la NBA, pero es el mercado más grande del país con solo un equipo de las cuatro principales ligas deportivas.



Expansión en Grandes Ligas: una decisión histórica en camino

Si se confirma, la expansión en la MLB marcaría un antes y un después para el béisbol profesional, ampliando su alcance a nuevas regiones y generando mayor competitividad en la liga.

Con los dueños cada vez más abiertos a la idea y con ciudades pujando por una franquicia, la expectativa crece sobre cuándo y dónde se dará el próximo gran movimiento en las Grandes Ligas.

Sigue leyendo:

– Mexicano Marcelo Mayer dice adiós a la temporada con Boston por lesión

– México derrota a Panamá y sigue vivo en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

– Dodgers barren a Padres y toman control de la División Oeste con dos juegos de ventaja