Horóscopo: qué será de tu semana del 27 de julio al 1 de agosto de 2026

El astrólogo Kirón comparte sus predicciones semanales y le dice a tu signo del zodiaco qué le espera en el amor y dinero, del 27 de julio al 1 de agosto de 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Los demás piden que esté atento. Un buen modo de demostrar su afecto será mantener cierto orden. Dulces silencios compartidos.

DINERO: Precisa organizar sus bases. Momento ideal para planificar desde el hogar o repasar a fondo conocimientos adquiridos.

CLAVE DE LA SEMANA: Es tiempo de concretar viejos proyectos familiares.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Emocional al máximo. Excelente etapa para expresar lo que siente y reconectar con el juego en la pareja. Dígale adiós a la timidez.

DINERO: Mente bien despierta para los negocios. Hace contactos claves y resuelve trámites de forma rápida.

CLAVE DE LA SEMANA: Sorprenda a quien ama con un gesto sincero y audaz.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Serena convivencia y armonía en sus relaciones familiares. Tiempo de sanar el pasado y tener nuevas experiencias afectivas.

DINERO: Gran semana para analizar su flujo de ingresos, ordenar el presupuesto y generar fuentes de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Encuentra su equilibrio en la cooperación estrecha con otros.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Fluido intercambio de mensajes positivos y románticos. Su palabra es su herramienta de seducción. Atrévase a revelar lo que sueña.

DINERO: Protagonismo absoluto. Sus propuestas serán escuchadas, por lo que es la etapa ideal para exponer ideas renovadoras.

CLAVE DE LA SEMANA: Organice horarios para que el desorden no afecte su rendimiento.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Cuide su estabilidad emocional. Elija vínculos que le den paz y gente que demuestre un compromiso real con usted a largo plazo.

DINERO: Mercurio en su Casa 12 le pide absoluta discreción. Es una semana para trabajar tras bambalinas, planificar en silencio y no revelar sus estrategias antes de tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Dé una prueba de madurez, no idealice al otro.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Se potencia su encanto natural. Deje atrás la autocrítica y la modestia; acepte todo el afecto sincero que recibirá en esta etapa.

DINERO: Favorable para el trabajo en red y para conectar con socios o instituciones que impulsen sus proyectos futuros.

CLAVE DE LA SEMANA: La paz en el hogar será esencial para recargar energías.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Crece en su fuero interno un sentimiento muy íntimo. Tiempo de procesar viejas heridas y traumas. Elija a quien lo trate con ternura.

DINERO: Semana clave para definir su rumbo laboral y consolidar su reputación. Cerca del éxito profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva los malentendidos con una comunicación fluida.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: El cariño se fortalece al compartir ideales y proyectos. Integre a su círculo íntimo en las actividades que lo apasionan.

DINERO: Se expanden sus fronteras comerciales. Ideal para conectar con el extranjero, resolver asuntos legales o capacitarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Administre sus recursos con sentido común.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Si está en pareja, la relación se fortalece. Si no tiene compañero o compañera, podría encontrar quien comparta sus metas.

DINERO: Secretos financieros de competidores podrían salir a la luz. Excelente momento para negociar mejoras.

CLAVE DE LA SEMANA: Marque su propio ritmo, no se deje controlar.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Necesita cortar con la rutina. El vínculo necesita nuevos espacios para crecer (o revivir). Anímese a descubrir facetas nuevas.

DINERO: Haga foco en los acuerdos comerciales. Momento perfecto para renovar pactos que le resulten equitativos.

CLAVE DE LA SEMANA: Siempre que pueda, libere la mente de tensiones externas.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Semana de entrega emocional profunda y transformación mutua. Es tiempo de derribar murallas psicológicas. Apóyese en los amigos.

DINERO: Con ayuda de su mente analítica, optimizará métodos de trabajo y ordenará su agenda a la perfección.

CLAVE DE LA SEMANA: La confianza no es ciega, se construye. Paciencia.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Delicado equilibrio en sus relaciones de pareja. Ideal para formalizar compromisos o conocer a alguien especial. Escuche sin juzgar.

DINERO: Desarrollo de talentos. Gran semana para presentar proyectos originales o renovar su estrategia comercial.

CLAVE DE LA SEMANA: Tome el control de su destino laboral.