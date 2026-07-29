Celeste Rivas no estaba embarazada cuando murió: fiscalía de Los Ángeles

Celeste Rivas Hernández no se encontraba embarazada en el momento en que falleció, de acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Según la cadena ABC, la fiscalía dijo que había versiones de que la adolescente latina originaria de Lake Elsinore pudo haber sido asesinada por encontrarse embarazada.

Este lunes, una jueza dictaminó que se tenían las pruebas suficientes para que el cantante D4vd vaya a juicio como sospechoso de asesinar a Celeste en abril de 2025.

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D4vd, cuyo nombre real es David Alexander Burke, está acusado de apuñalar a Rivas Hernández en el garaje de su residencia en Hollywood Hills y, posteriormente, desmembrar su cuerpo.

El cuerpo de Celeste fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla, a nombre de Burke, en un patio de grúas al que fue remolcado después de ser abandonado en Hollywood Hills.

De acuerdo con los fiscales, el cantante habría matado a la adolescente porque ella iba a revelar su relación sexual y perjudicar su carrera musical.

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Un avance en las investigaciones abordó las especulaciones de que Celeste, de 14 años, pudo haber sido asesinada por estar embarazada.

Sin embargo, la joven latina sí pudo haber estado embarazada de D4vd, por lo que se tuvo que practicar un aborto, de acuerdo con los mensajes de texto que recuperaron los investigadores tras asegurar el celular del cantante y por datos obtenidos en otros dispositivos.

En uno de los mensajes, D4vd le pidió disculpas a Celeste por haberla hecho pasar por esa experiencia, además de hacer énfasis en que tanto ella como él no estaban preparados para hacer frente a ese compromiso.

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Los abogados de Burke aseguraron durante la audiencia previa, que duró cinco días, que los padres de Celeste y David tenían conocimiento de su relación y que la familia de la joven le dio permiso para acompañar al artista en un viaje a Londres por una semana.

Este lunes, la jueza Charlaine Olmedo dictaminó que las pruebas presentadas por los fiscales eran suficientes para tener causa probable para un juicio contra D4vd por los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de un menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

La comparecencia de David Burke ante un juez de Los Ángeles está prevista para el 31 de agosto de 2026, y el juicio podría comenzar 60 días después.

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Antes de la audiencia previa, el cantante D4vd se declaró no culpable de todos los cargos.

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