Jueza de Los Ángeles dictamina que D4vd debe ir a juicio por la muerte de Celeste Rivas

Una jueza de Los Ángeles dictaminó este lunes que existen pruebas suficientes para que el cantante D4vd vaya a juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, después de una audiencia preliminar que se prolongó durante cinco días.

La jueza Charlaine Olmedo determinó que la fiscalía del condado de Los Ángeles presentó las pruebas suficientes para tener una causa probable para un juicio contra D4vd por cargos de asesinato, abuso sexual continuado de un menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

En abril, durante su primera comparecencia ante la corte, D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, se declaró no culpable de los cargos.

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“La fiscalía ha cumplido con su obligación en todos los aspectos“, declaró la jueza, quien ordenó que D4vd debe permanecer bajo custodia sin derecho a fianza.

Olmedo dejó en claro que el estándar de causa probable para una audiencia preliminar, como la que se llevó a cabo para que la fiscalía presentara las pruebas contra el cantante, es mucho más bajo que el umbral para un juicio.

Durante la audiencia de este lunes, los fiscales presentaron un relato sobre lo que presuntamente sucedió la última noche de Celeste Rivas con vida, con un intercambio de mensajes de texto con el cantante, antes de que su teléfono quedara en silencio tras llegar a la residencia de D4vd.

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Poco después de las 10:00 p.m. del 23 de abril de 2025, Celeste viajaba con destino a la casa del cantante en un Uber que él había enviado para recogerla.

“Cariño, ya casi llego. Abre la puerta si estás en casa“, le escribió Celeste a David Burke, en su último mensaje de texto que envió.

La noche anterior, la pareja discutió por mensajes de texto sobre su relación con una mujer. Celeste le envió un mensaje con insultos en el que le dijo que le contaría muchas mentiras a su padre sobre él y que acabaría con su carrera y con su vida.

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Los fiscales alegan que D4vd apuñaló a la adolescente hispana hasta la muerte cuando Rivas llegó a su residencia.

La fiscalía alega que D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, la apuñaló hasta la muerte cuando ella entró por la puerta.

Durante el interrogatorio por parte de los fiscales, el detective Corey Farrell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, leyó los mensajes de texto obtenidos mediante órdenes judiciales en el iPhone y en las cuentas de iCloud de Burke.

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Después de la declaración del último testigo citado por la fiscalía, la defensa de Burke argumentó que las pruebas eran insuficientes y que debía desestimarse el cargo de asesinato.

La defensa no abordó ni impugnó, durante los cinco días de la audiencia preliminar, los cargos de abuso sexual de un menor ni de mutilación, concentrándose exclusivamente en el cargo de asesinato.

“No hay pruebas de que el señor Burke tuviera la intención deliberada de matar a la señorita Hernández“, aseguró la abogada de David Burke, Marilyn Bednarski.

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Según la abogada, las comunicaciones entre D4vd y Rivas Hernández no mostraban “ninguna amenaza, ninguna evidencia de antecedentes de violencia” y que él sentía “todo lo contrario a una malicia homicida” hacia la adolescente.

La defensa consideró que el dictamen del médico forense, que declaraba su muerte como homicidio por dos heridas punzantes, era demasiado vago e inconcluso para constituir prueba de asesinato, sin presentar una teoría alternativa sobre cómo murió Celeste y que no estaba obligada a hacerlo.

Durante el interrogatorio de la defensa, Farrell afirmó que no vio ningún indicio de que Celeste amenazara a D4vd con acudir a la policía o emprender acciones legales en su contra.

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La defensa también dijo que Rivas Hernández le había pedido en siete ocasiones a D4vd ir a verlo en los días previos a su muerte, a lo que él accedió a regañadientes solo después de que ella se lo exigiera, y que ella había amenazado con matarlo y mutilarlo.

De acuerdo con las abogadas de Burke, toda la malicia provenía de Celeste Rivas.

La fiscal adjunta Beth Silverman le dijo a la jueza que la defensa intentó en varias ocasiones durante la audiencia preliminar desprestigiar a la víctima, a pesar de que se trataba de una menor.

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El detective también declaró que los padres de Burke y Celeste estaban enterados de su relación, que el cantante había asistido a la iglesia con miembros de la familia de la joven y que sus padres habían dado su consentimiento para que ella fuera a Londres con él durante una semana.

Los fiscales aseguraron que, después de que el teléfono de Celeste dejó de funcionar, Burke envió varios mensajes esa misma noche preguntándole dónde estaba y expresando su preocupación. Alegaron que los mensajes fueron enviados como tapadera tras cometer el crimen.

La fiscalía sostuvo que D4vd desmembró el cuerpo de Celeste en su garaje. Investigadores testificaron en los días previos a la audiencia que las muestras tomadas de lo que parecían ser manchas de sangre en el lugar coincidían con el ADN de la joven.

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El cuerpo desmembrado de Celeste Rivas Hernández fue encontrado el 8 de septiembre de 2025 en dos bolsas de basura en el maletero de un automóvil Tesla registrado a nombre de David Burke en un depósito de grúas tras ser abandonado en Hollywood Hills.

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