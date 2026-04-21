D4vd se declara inocente en el caso de Celeste Rivas Hernández

El cantante David Anthony Burke se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante un tribunal de Los Ángeles, esto luego de que la Fiscalía del condado presentara formalmente cargos en su contra por el delito de asesinato a la adolescente de 14 años Celeste Rivas Hernández.

La audiencia, que tuvo lugar el pasado 20 de abril en el Foltz Criminal Justice Center, estuvo dirigida por la jueza Theresa McGonigle y dejó ver por primera vez a D4vd desde que el cuerpo de la menor fue hallado dentro del maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre en septiembre de 2025.

Durante la sesión, la jueza Theresa McGonigle negó la libertad bajo fianza solicitada por la defensa del rapero de 21 años.

Sin embargo, el tribunal concedió la petición de la defensa de D4vd de realizar una audiencia preliminar programada para el próximo 23 de abril, fecha en la que se revisarán elementos iniciales del caso en curso.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles presenta formalmente cargos de asesinato contra el rapero

El intérprete de “Locked & Loaded ” fue detenido el 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Según el reporte oficial de las autoridades, este se entregó sin resistencia durante el operativo en su domicilio.

Hasta ese momento, el público desconocía los detalles de la investigación en curso que lo señalaba como principal sospechoso del homicidio de Celeste Rivas Hernández. No obstante, luego de que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentara cargos formales en su contra, se dio a conocer que el acusado habría cometido abusos sexuales reiterados contra la víctima antes de su muerte.

Asimismo, el fiscal del condado, Nathan Hochman, afirmó que la menor fue vista por última vez en la residencia del cantante en abril de 2025 y que desde esa fecha ningún miembro de su familia tuvo contacto con ella.

Dentro de la presentación inicial de la fiscalía también se aseguró que el homicidio habría tenido como objetivo “evitar implicaciones legales en investigaciones abiertas y preservar la carrera musical del acusado”. Cabe recalcar que estas afirmaciones deberán ser evaluadas en las etapas judiciales correspondientes dentro del proceso.

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