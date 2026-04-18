Arrestaron a D4vid meses después de que hallaran un cuerpo en su vehículo

Las autoridades de Los Ángeles confirmaron el arresto del rapero emergente D4vd (David Anthony Burke) el jueves. El arresto se produjo en conexión con la muerte de una adolescente de 13 años, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo de lujo propiedad del artista en septiembre de 2025.

El caso que conmocionó a la industria musical comenzó cuando residentes de un vecindario en Hollywood reportaron olores pútridos provenientes de un Tesla negro que llevaba semanas abandonado.

Tras ser remolcado a un depósito municipal, los detectives realizaron el hallazgo de los restos de Celeste Rivas Hernández, una adolescente que había sido reportada como desaparecida en el condado de Riverside meses antes.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo de la víctima fue encontrado descuartizado dentro de bolsas en el maletero del vehículo. A pesar de que el automóvil estaba registrado a nombre del rapero, este nunca fue reportado como robado, lo que situó al cantante en el centro de la investigación desde el primer día.

D4vd, quien saltó a la fama en 2022 con el éxito de TikTok “Romantic Homicide“, había mantenido un perfil bajo desde el inicio de las investigaciones. Aunque inicialmente su equipo aseguró que el músico estaba colaborando con la justicia, reportes recientes indican que la comunicación con los investigadores se había enfriado.

El artista permanece actualmente bajo arresto sin derecho a fianza. Aunque aún no se han presentado cargos formales, se espera que el caso sea turnado a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles el próximo lunes para determinar las acusaciones específicas, que podrían incluir asesinato. Sus abogados sostienen su inocencia, alegando que las pruebas demostrarán que Burke no fue el autor del crimen.

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