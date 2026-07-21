Jueza de Los Ángeles escucha pruebas contra D4vd por muerte de Celeste Rivas

Una jueza de Los Ángeles escuchará las pruebas presentadas por los fiscales contra el cantante D4vd, en una audiencia preliminar este martes, que puede durar varios días, para decidir si se tienen las evidencias suficientes para enjuiciarlo por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

De acuerdo con los fiscales, las pruebas por presentar demostrarán que D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, llevó a Celeste a la residencia que alquilaba en Hollywood Hills, lugar donde la mató a puñaladas y posteriormente desmembró el cuerpo en su garaje con motosierras.

La audiencia preliminar en el Tribunal de Los Ángeles comienza este martes, pero se prevé que pueda prolongarse al menos por cuatro días, y se asemejará a un juicio abreviado, sin la presencia de un jurado.

Sigue leyendo: Empleados del forense de Los Ángeles bajo investigación por filtraciones del caso Celeste Rivas

Después de que la fiscalía presente todas las evidencias reunidas durante la investigación, la jueza Charlaine Olmedo decidirá si se demostró la existencia de causa probable para proceder a juicio.

La audiencia preliminar de este martes será la primera presentación pública de las pruebas que reunió la fiscalía del condado de Los Ángeles contra el cantante D4vd, quien fue arrestado en abril y se declaró no culpable de los cargos.

Burke es acusado de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

Sigue leyendo: Audiencia preliminar para D4vd se programa para el 29 de junio en Los Ángeles

Los fiscales también presentaron alegaciones de circunstancias agravantes, que incluyen el asesinato de un testigo y el asesinato con fines de lucro, por lo que Burke podría ser elegible para la pena de muerte.

“Estos cargos incluyen los más graves que puede presentar la fiscalía. Se trata de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en la conferencia de prensa en la que anunció los cargos contra D4vd.

El equipo legal que representa a David Burke, encabezado por la abogada Blair Berk, asegura que su cliente no es responsable de la adolescente hispana de 14 años.

Sigue leyendo: Fiscalía de Los Ángeles revela detalles del presunto asesinato de Celeste Rivas por D4vd

“Creemos que las pruebas reales demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández“, dijeron los abogados de D4vd en una audiencia anterior.

D4vd permanece bajo custodia, sin derecho a fianza, en una prisión cercana al juzgado, y se presentará en el tribunal con su ropa de presidiario, después de que la jueza rechazara la solicitud de que pudiera usar un traje, como suele permitirse en un juicio con jurado.

El cuerpo de Celeste fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla, registrado a nombre de David Burke, en un depósito de grúas de Los Ángeles. Los restos fueron hallados desmembrados en dos bolsas de basura.

Sigue leyendo: Detectives de Los Ángeles encuentran pornografía infantil en celular de D4vd

De acuerdo con registros judiciales, Celeste Rivas fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando se dirigía a la residencia de Burke en Hollywood Hills. Según los fiscales, después de apuñalarla, Burke presenció cómo la adolescente hispana se desangraba hasta morir.

Los fiscales alegan que D4vd mató a Celeste después de que la adolescente hispana lo amenazara con revelar que mantenía una relación sexual ilegal que podría dañar su carrera musical.

Se espera que durante la audiencia preliminar se den a conocer detalles adicionales sobre el crimen de Celeste Rivas, así como las medidas que tomó Burke para encubrirlo.

Sigue leyendo:

· D4vd contrata prestigioso bufete de abogados de Hollywood

· Forense de Los Ángeles informa sobre la causa de muerte de Celeste Rivas Hernández

· Familia de Celeste Rivas exige justicia tras presunto asesinato por el cantante D4vd en Los Ángeles