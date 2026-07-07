Empleados del forense de Los Ángeles bajo investigación por filtraciones del caso Celeste Rivas

Al menos una docena de empleados del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles están siendo investigados por una presunta filtración de datos relacionados con el caso de Celeste Rivas Hernández.

De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, investigadores y personal administrativo fueron citados para declarar si consultaron archivos de investigaciones policiales sin tener una autorización específica, después de que algunos medios de comunicación publicaran detalles sobre la muerte de la hispana.

Las autoridades mantienen bajo investigación la muerte de Celeste Rivas Hernández, quien presuntamente fue asesinada por el cantante pop conocido como D4vd.

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El caso de Celeste podría haber motivado una investigación del Departamento de Recursos Humanos del Condado de Los Ángeles, que en los últimos días comenzó a notificar a los empleados que debían comparecer para entrevistas grabadas, según informó la cadena NBC.

El Departamento del Médico Forense, conocido como la oficina del forense, dijo este lunes que no ofrece comentarios sobre investigaciones que se mantienen en curso.

Los restos de Celeste fueron encontrados en septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla abandonado, registrado a nombre del cantante D4vd, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke.

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Debido a la gran atención mediática, los detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) solicitaron que los registros del médico forense se mantuvieran confidenciales hasta que concluyera la investigación.

Inicialmente, el médico forense denegó la solicitud del LAPD, alegando “falta de jurisdicción” para mantener la información del caso en secreto hasta que el LAPD obtuviera una orden judicial en noviembre para restringir el acceso al expediente.

La Asociación de Agentes de Paz Profesionales del Condado de Los Ángeles (PPOA), sindicato que representa a los investigadores del médico forense, dijo que no podía comentar sobre investigaciones de personal en curso.

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Sin embargo, la asociación confirmó que algunos de los empleados habían recibido notificaciones del condado en relación con la investigación.

“Esperamos que el condado lleve a cabo cualquier investigación de manera profesional, justa y sin prejuicios. Instamos a todos a permitir que el proceso siga su curso antes de sacar conclusiones”, dijo la PPOA en un comunicado.

El SEIU 721, sindicato que representa a otros empleados administrativos del Departamento del Médico Forense, también indicó que no podía comentar sobre la naturaleza de la investigación.

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“Sin embargo, podemos afirmar de manera inequívoca que nuestro sindicato mantiene un firme compromiso con la protección de la privacidad de todas las víctimas“, expresó SEIU 721.

“La privacidad de los pacientes es un asunto que nos tomamos muy en serio, especialmente porque muchos de nuestros miembros trabajan en el sector de la salud y tienen contacto directo o indirecto con los pacientes“, agregó el sindicato.

D4vd, cuyo nombre legal es David A. Burke, fue arrestado en abril bajo sospecha de asesinar a Celeste Rivas Hernández, presuntamente en abril de 2025, en una residencia que alquilaba en Hollywood Hills, según documentos judiciales.

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El cantante fue acusado de asesinato con las circunstancias agravantes de acecho, asesinato con fines de lucro y asesinato de un testigo.

De acuerdo con los fiscales, D4vd utilizó personalmente un arma blanca para cometer el homicidio de Rivas.

David Burke se declaró no culpable de los cargos, mientras que su equipo de abogados aseguró a principios de este año que defenderán enérgicamente su no responsabilidad.

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