Familia de Celeste Rivas exige justicia tras presunto asesinato por el cantante D4vd en Los Ángeles

La familia de Celeste Rivas Hernández emitió este martes su primer comunicado tras los cargos presentados contra el cantante D4vd por asesinato debido a la muerte de la hispana de 14 años.

En su comunicado, los padres de Celeste, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, agradecieron la labor del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y de la fiscalía del condado de Los Ángeles, así como a los residentes de Lake Elsinore por el apoyo que mostraron a la familia.

“Celeste era una niña hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar. Todos los viernes por la noche veíamos películas y pasábamos momentos maravillosos juntos”, expresaron los padres de la adolescente en su comunicado.

Sigue leyendo: D4vd es acusado de asesinato en el caso de Celeste Rivas

“La amamos muchísimo y ella siempre nos decía que nos amaba. La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste“, añadieron.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció este lunes que se presentaron cargos contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, por asesinato en primer grado, actos lascivos con una menor de 14 años y mutilación de cadáver.

Burke fue arrestado por el LAPD la tarde del jueves 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills, siete meses después de que el cuerpo desmembrado de Celeste fue encontrado en el maletero de un automóvil Tesla registrado a nombre del artista.

El cantante D4vd (centro) se declaró no culpable este lunes durante una audiencia. Crédito: Ted Soqui | AP

Sigue leyendo: Cantante D4vd arrestado bajo sospecha de asesinato de hispana de 14 años en Los Ángeles

Se esperaba que la familia de Rivas Hernández presentara un comunicado este lunes tras la audiencia de Burke en un tribunal de Los Ángeles, pero la conferencia de prensa fue cancelada.

Celeste Rivas desapareció en abril de 2024, cuando tenía 13 años. La presunta relación de la joven con Burke fue una parte fundamental de la investigación.

La madre de Celeste, Mercedes Martínez, declaró a los detectives que su hija, antes de desaparecer, le había dicho que tenía un novio con el nombre de David.

Sigue leyendo: Cantante D4vd sería objetivo de investigación en caso de Celeste Rivas, en Los Ángeles

En febrero de 2026, documentos judiciales que se hicieron públicos mostraron que un gran jurado mantenía bajo investigación a Burke.

“El 13 de abril de 2025, Burke invitó a la víctima a su casa en Hollywood Hills. Celeste R. llegó a la casa del acusado y nunca más se la volvió a ver“, dijo el fiscal Hochman en un comunicado.

Hochman mencionó que D4vd mantuvo una relación sexual prolongada con Celeste cuando él era adulto, y que la asesinó para proteger su carrera, dejando su cuerpo mutilado en su automóvil durante meses.

Sigue leyendo: Cuerpo de Celeste Rivas no fue congelado ni mutilado, asegura la policía de Los Ángeles

El fiscal dijo que los investigadores cuentan con pruebas físicas, forenses y digitales que demuestran que, cuando Celeste amenazó con denunciar públicamente a D4vd por mantener una relación sexual con ella, el cantante la invitó a su casa y la mató.

“Este asesinato se cometió por lucro, como demostrarán las pruebas en el juicio. El lucro era que el Sr. Burke pudiera mantener su lucrativa carrera musical, la cual Celeste estaba amenazando“, expresó Hochman.

Los restos de Rivas Hernández fueron encontrados el 8 de septiembre de 2025 en un depósito de vehículos remolcados, después de que el Tesla fue reportado como abandonado en Hollywood Hills.

Sigue leyendo: Orden judicial obliga a forense de Los Ángeles a no revelar datos sobre Celeste Rivas

La denuncia penal contra Burke incluye alegaciones de circunstancias agravantes por asesinato de un testigo, asesinato con fines de lucro y acecho, y que utilizó un arma mortal y peligrosa, un instrumento afiliado, para cometer el delito.

De ser declarado culpable de todos los cargos, David Anthony Burke se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte.

El fiscal Nathan Hochman dijo este lunes que se evaluaría más adelante la posibilidad de solicitar la pena capital.

Sigue leyendo: Autoridades tendrían un segundo sospechoso por crimen de Celeste Rivas en Los Ángeles

La tarde de este lunes, David Burke se declaró no culpable de los cargos durante su primera comparecencia en el tribunal. Se tiene programada la siguiente audiencia preliminar para este jueves 23 de abril.

Sigue leyendo:

· D4vd sería vinculado como sospechoso con la muerte de joven hispana en Los Ángeles

· Sin causa clara, la muerte de hispana hallada en auto de cantante en Los Ángeles

· Surgen más detalles sobre joven hispana hallada muerta en Los Ángeles