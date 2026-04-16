Cantante D4vd arrestado bajo sospecha de asesinato de hispana de 14 años en Los Ángeles

El cantante D4vd fue arrestado este jueves bajo sospecha de asesinato de una hispana de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un auto Tesla a nombre del artista.

Celeste Rivas Hernández, de 14 años fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue encontrado en el vehículo de D4vd en un depósito de grúas en Hollywood.

LAPD NEWS: “Detectives from Los Angeles Police Department, Robbery-Homicide Division have arrested David Burke, a 21-year-old resident of Los Angeles, for the murder of Celeste Rivas. Burke is being held without bail.” — LAPD PIO (@LAPDPIO) April 17, 2026

En un comunicado, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el cantante de pop alternativo D4vd, de 20 años, originario de Houston y cuyo nombre legal es David Burke, se encontraba bajo custodia sin derecho a fianza.