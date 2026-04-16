Cantante D4vd arrestado bajo sospecha de asesinato de hispana de 14 años en Los Ángeles
El cantante D4vd está bajo custodia por su presunta implicación con la muerte de Celeste Rivas; el artista fue arrestado por la policía sin derecho a fianza
El cantante D4vd fue arrestado este jueves bajo sospecha de asesinato de una hispana de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un auto Tesla a nombre del artista.
Celeste Rivas Hernández, de 14 años fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue encontrado en el vehículo de D4vd en un depósito de grúas en Hollywood.
En un comunicado, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el cantante de pop alternativo D4vd, de 20 años, originario de Houston y cuyo nombre legal es David Burke, se encontraba bajo custodia sin derecho a fianza.
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