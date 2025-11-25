Cuerpo de Celeste Rivas no fue congelado ni mutilado, asegura la policía de Los Ángeles

El cuerpo de Celeste Rivas no fue mutilado ni congelado antes de ser encontrado en el maletero de un automóvil como se mencionó en informes recientes, aseguró este martes el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Informes recientes del sitio especializado TMZ mencionaban que el cuerpo de la hispana de 15 años se estaba descongelando en el maletero de un Tesla a nombre del cantante D4vd. El capitán del LAPD Scot Williams declaró a la revista People que el cuerpo de Celeste no estaba congelado.

LAPD News: RHD Statement on Celeste Rivas Investigation pic.twitter.com/aPkRLS1uDL — LAPD PIO (@LAPDPIO) November 25, 2025

De acuerdo con el oficial del LAPD, los restos de Celeste Rivas estuvieron en el vehículo durante varias semanas, por lo que no tiene sentido el asunto de que estaban congelados.

“Incluso, si hubiera estado completamente congelada cuando la pusieron en el auto (de lo cual no hay evidencia que sugiera que así fuera), cinco o más semanas en el maletero de un auto bajo un calor sofocante en pleno verano no habrían dejado que se descubriera un cuerpo parcialmente congelado el 8 de septiembre”, dijo Williams.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles también negó que la adolescente hispana hubiera sido mutilada.

La declaración de Williams ocurre después de que el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el LAPD le había impuesto una retención de seguridad en los registros del caso de Celeste, lo que derivó en su eliminación del sitio web del médico forense.

En un comunicado emitido este lunes, el Dr. Odey Ukpo, jefe del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, se pronunció en contra de las retenciones de información.

“La práctica de las retenciones de seguridad es prácticamente desconocida en otros condados y no se ha demostrado que mejore los resultados en el sistema legal“, expresó.

El Dr. Ukpo mencionó que el departamento se dedica a servir a la comunidad con total transparencia.

“Sin embargo, la ley nos impide hacerlo mientras la orden judicial siga vigente en este caso“, agregó.

De acuerdo con el LAPD, la retención tiene como objetivo garantizar que los detectives del departamento de policía reciban la información del médico forense antes de que se divulgue públicamente.

En un comunicado emitido la noche de este lunes, el LAPD aclaró que la instrucción judicial para la retención de seguridad no fue solicitada para socavar la transparencia.

Hasta el momento, no se ha hecho ningún arresto en relación con la muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre en el maletero de un auto Tesla en un depósito de grúas, sitio al que fue remolcado después de ser reportado como abandonado en Hollywood Hills.

Celeste Rivas fue reportada como desaparecida desde abril de 2024 en la localidad de Lake Elsinore, en el condado de Riverside.

El vehículo está a nombre del cantante D4vd, con quien presuntamente la joven hispana mantenía una relación.

El artista, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, es considerado sospechoso en este caso; mientras que esta semana se mencionó que las autoridades habían identificado a un posible segundo sospechoso, vinculado con la manipulación del cuerpo después de su fallecimiento.

La policía de Los Ángeles dijo en su comunicado de prensa que tenían evidencia de que D4vd hizo un viaje al condado de Santa Bárbara en algún momento durante la primavera de 2025.

“El motivo de ese viaje todavía está bajo investigación y no hemos sacado conclusiones en este momento sobre la relevancia del viaje para este caso”, expresaron las autoridades.

