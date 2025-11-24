Orden judicial obliga a forense de Los Ángeles a no revelar datos sobre Celeste Rivas

Una corte de Los Ángeles ordenó retener la información forense relacionada con la muerte de la adolescente hispana Celeste Rivas, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un automóvil Tesla a nombre del cantante D4vd en un depósito de grúas en Los Ángeles.

En un comunicado publicado este lunes, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que recibió el viernes una orden judicial para exigir que se colocara una retención de seguridad en la información relacionada con la muerte de Celeste Rivas Hernández.

La retención de seguridad, iniciada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), significa que ningún registro o detalle relacionado con el caso, incluida la causa y la forma en que murió, y el informe del médico forense, se puede publicar o divulgar en el sitio web hasta nuevo aviso, dijo el forense.

De acuerdo con especialistas, se puede solicitar una retención de información cuando las autoridades quieren proteger la información relacionada con su investigación y así evitar que se comprometa alguna evidencia potencial.

La semana pasada se mencionó que el cantante D4vd era considerado como sospechoso después de que el cuerpo de Celeste se encontrara en estado de descomposición en un vehiculo a su nombre.

Las autoridades dijeron que se tendría identificado a un segundo sospechoso, que no está directamente relacionado con el crimen de la joven hispana, sino con la manipulación de su cuerpo después de que falleció.

Hasta el momento, el LAPD se ha negado a comentar públicamente sobre el avance en las investigaciones del caso de Celeste Rivas, cuyos restos fueron encontrados el 8 de septiembre en el Tesla, vehículo que fue enviado al depósito después de ser abandonado en Hollywood Hills.

La retención iniciada tiene como objetivo garantizar que los detectives del LAPD reciban la información del médico forense antes de que sea pública.

El jefe del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el Dr. Odey Ukpo, criticó la retención de seguridad que recibió el viernes.

“Desde que asumí la jefatura del departamento, he trabajado para erradicar la práctica de imponer retenciones de seguridad en casos del Médico Forense simplemente por solicitud de las fuerzas del orden”, expresó el Dr. Ukpo en un comunicado.

“Esta práctica es desconocida en otros condados y no se ha demostrado que mejore los resultados en el sistema legal. Nos dedicamos a servir a nuestra comunidad con total transparencia; sin embargo, la ley nos impide hacerlo mientras la orden judicial siga vigente en este caso“, agregó.

