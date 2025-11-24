Autoridades tendrían un segundo sospechoso por crimen de Celeste Rivas en Los Ángeles

A casi tres meses de que el cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado en el maletero de un automóvil en un depósito de grúas en Los Ángeles, las autoridades podrían tener identificado a un segundo sospechoso en relación con el crimen de la adolescente hispana.

El segundo implicado en el caso no estaría directamente vinculado con la muerte de Celeste, sino que habría colaborado en la manipulación de su cuerpo después del fallecimiento, según TMZ.

Las autoridades rastrearon datos de celular, redes sociales y registros del vehículo para ubicar al segundo sospechoso, así como para determinar la zona donde podría haberse cometido el asesinato de la joven hispana, así como el traslado de su cuerpo para ser desmembrado.

La semana pasada, las autoridades tendrían al cantante D4vd como sospechoso vinculado con la muerte de Celeste Rivas, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre en el interior de un automóvil Tesla a nombre del artista.

Se investiga un supuesto viaje nocturno que se cree que el cantante hizo hacia un área remota del condado de Santa Bárbara, que fue revelado a TMZ por fuentes cercanas a la investigación.

El cantante D4vd, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es considerado como sospechoso, aunque no ha sido acusado formalmente por parte de las autoridades. Al parecer, D4vd no ha colaborado en las investigaciones, pese a que en un inicio se dijo que estaba en contacto con los detectives.

Un análisis forense reveló que los restos de Celeste Rivas Hernández presentaban signos de haber sido sometidos a temperaturas extremadamente bajas antes de ser colocados en el maletero del automóvil Tesla.

Según especialistas, la posible refrigeración o congelamiento del cuerpo de Celeste habría retrasado el proceso de descomposición, lo que generó dificultades para precisar la fecha exacta de la muerte.

La condición en la que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado mostró un nivel avanzado de desmembramiento.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la prensa especializada, mencionaron que la cabeza y varias extremidades fueron separadas en múltiples secciones, lo que refuerza la sospecha de que una o más personas habrían participado en el manejo del cuerpo posterior al crimen.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles todavía no ha determinado cuál fue la causa oficial de la muerte de la adolescente hispana, mientras está a la espera de los resultados de varios exámenes.

El posible proceso de congelamiento de los restos podrían representar una complicación para el dictamen definitivo del médico forense.

Las autoridades creen que la muerte de Celeste ocurrió semanas antes del hallazgo del cuerpo, posiblemente en la primavera de 2025, aunque todavía no se tiene una certeza al respecto.

Sin una causa de muerte definida y sin tener personas arrestadas, los avances en el caso de la joven hispana dependen ahora del dictamen del médico forense.

Los restos de Celeste Rivas fueron hallados en el maletero delantero de un automóvil Tesla negro a nombre de D4vd el 8 de septiembre en un depósito municipal de grúas en el sur de Los Ángeles.

