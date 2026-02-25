Cantante D4vd sería objetivo de investigación en caso de Celeste Rivas, en Los Ángeles

El cantante D4vd es identificado como objetivo central en la investigación del presunto homicidio de la hispana Celeste Rivas Hernández, de acuerdo con documentos judiciales que se hicieron públicos en Los Ángeles.

El 8 de septiembre de 2025, los restos de la adolescente hispana, quien había sido reportada como desaparecida desde abril de 2024, fueron encontrados en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre de D4vd en un depósito de Hollywood.

De acuerdo con las autoridades, los empleados del depósito se comunicaron con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de percibir un fuerte olor proveniente del automóvil, que había sido remolcado unos días antes desde Hollywood Hills.

Sigue leyendo: Orden judicial obliga a forense de Los Ángeles a no revelar datos sobre Celeste Rivas

En el vehículo, los detectives encontraron una bolsa con restos humanos, junto con otras partes del cuerpo en una segunda bolsa.

Los documentos identifican a D4vd como el objetivo central de la investigación del gran jurado, al mencionar que podría estar involucrado en un cargo de asesinato.

La información se hizo pública a través de los procedimientos de apelación de Texas y está vinculada a la investigación de asesinato del gran jurado del condado de Los Ángeles que se mantiene sobre el cantante, cuyo nombre verdadero es David Burke.

Sigue leyendo: Autoridades tendrían un segundo sospechoso por crimen de Celeste Rivas en Los Ángeles

El investigador privado Steven Fisher publicó los documentos en su cuenta de la red social X. Fueron archivados bajo secreto, pero se divulgaron después de que la familia de D4vd desafiara las citaciones que los obligaban a testificar ante un gran jurado en California.

Los procedimientos en Texas no fueron sellados, según informó la revista “Los Angeles Magazine”, por lo que partes de las presentaciones de California estaban disponibles en el expediente de apelaciones de Texas.

Los familiares de D4vd, su padre, su madre y su hermano, que viven en Texas, fueron citados para testificar el 11 de febrero en Los Ángeles, pero el padre presentó una petición de hábeas corpus, en la que decía que el citatorio violaba sus derechos constitucionales al debido proceso.

Sigue leyendo: D4vd sería vinculado como sospechoso con la muerte de joven hispana en Los Ángeles

Abogados dijeron que se le negó el debido proceso porque no obtuvo copias completas y sin redactar de los documentos de certificación de California, además de que se retuvieron partes que establecían por qué su testimonio era material y necesario, según “Los Angeles Magazine”.

Los documentos judiciales mencionan que los detectives encargados de la investigación creen que D4vd y su padre mantienen una estrecha relación.

El Primer Tribunal de Apelaciones de Texas rechazó la petición, de acuerdo con la publicación, y se informó a los familiares del cantante que tenían hasta este martes para presentar apelaciones adicionales.

Sigue leyendo: Sin causa clara, la muerte de hispana hallada en auto de cantante en Los Ángeles

Hasta el mediodía del martes, no había indicios de que hubiera novedades en el tribunal, por lo que puede ser que los familiares de D4vd ya se hayan presentado a testificar.

Sigue leyendo:

· Surgen más detalles sobre joven hispana hallada muerta en Los Ángeles

· Relación entre D4vd y la joven hispana encontrada muerta en Los Ángeles

· Encuentran cuerpo sin vida de mujer hispana desaparecida en 2024 en un Tesla en Los Ángeles