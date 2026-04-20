Fiscal de Los Ángeles revela presunto móvil del asesinato de Celeste Rivas

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló este lunes el posible móvil que llevó al asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, del que fue acusado el cantante D4vd.

Los restos de la adolescente hispana fueron descubiertos el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla, a nombre del cantante cuyo nombre legal es David Anthony Burke, en un estacionamiento de vehículos remolcados en Hollywood.

“Celeste era apenas una niña, menor de 14 años, cuando David Burke presuntamente mantuvo relaciones sexuales obscenas y lascivas con ella en repetidas ocasiones“, declaró Hochman, durante una conferencia de prensa en la que anunció los cargos contra el artista.

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“Pero las acciones de Burke no se detuvieron ahí. Cuando ella amenazó con revelar su conducta criminal y arruinar su carrera musical, Burke presuntamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo metió en dos bolsas que colocó en el maletero delantero de su automóvil”, agregó el fiscal.

Según Hochman, los restos de Celeste permanecieron en el maletero durante más de cuatro meses antes de ser descubiertos en el depósito de vehículos, en Hollywood.

“Este horrible y espantoso asesinato cometido por el acusado de agresión sexual es impactante y atroz. A los seres queridos de Celeste, les aseguramos que obtendremos la justicia que buscan y merecen”, añadió el fiscal del condado de Los Ángeles.

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De acuerdo con la denuncia penal, Rivas Hernández, quien escapó de la casa familiar en Lake Elsinore, estuvo como invitada en la residencia de D4vd en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025 y nunca más se supo de ella.

El fiscal de distrito Nathan Hochman anunció este lunes los cargos contra el cantante D4vd. Crédito: TED SOQUI | EFE

Cerca de cinco meses después, los restos de Celeste fueron descubiertos en estado de descomposición en el maletero delantero del Tesla propiedad del cantante dentro de dos bolsas de cadáver.

“Soy padre de tres hijos, y la peor pesadilla de cualquier padre es que su hija salga una noche y no regrese jamás“, mencionó Hochman.

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Los fiscales anunciaron este lunes que D4vd fue acusado de un cargo de asesinato, un cargo de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y un cargo de mutilación ilegal de restos humanos.

Los cargos contra el cantante incluyen circunstancias agravantes: acecho, asesinato del testigo durante una investigación y comisión de delito con fines de lucro, así como una alegación especial de que D4vd utilizó personalmente un arma mortal y peligrosa, un instrumento afilado, para cometer el delito.

“En este caso en particular, como se verá en el juicio, la testigo de la investigación fue Celeste y la investigación versó sobre los actos sexuales lascivos y obscenos cometidos por el Sr. Burke”, agregó Hochman.

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Burke se declaró no culpable de los cargos este lunes durante una audiencia preliminar en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz, a la que asistió la familia de Celeste Rivas.

El cantante D4vd se declaró no culpable este lunes en una audiencia en Los Ángeles. Crédito: TED SOQUI | EFE

La jueza que lleva el caso contra David Burke, Theresa R. McGonigle, anunció que la próxima comparecencia del cantante ante el tribunal está programada para el 23 de abril.

“Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte”, dijo el equipo de abogados del despacho Berk Brettler LLP, que representa al cantante.

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Si es declarado culpable de todos los cargos, David Burke podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Hochman dijo que los fiscales decidirán más adelante si se solicita la pena capital.

El cantante D4vd fue arrestado por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles la tarde del jueves 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills. Permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

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