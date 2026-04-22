D4vd contrata prestigioso bufete de abogados de Hollywood

El cantante D4vd contrató a un prestigioso equipo de abogados de West Hollywood para que lo represente después de haber sido acusado formalmente este lunes de asesinato por la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó cargos contra D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, después de que el cuerpo en descomposición de Celeste fuera encontrado en septiembre en el maletero de un automóvil Tesla registrado a nombre del cantante.

Después de meses de investigación, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arrestó a Burke el jueves 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills.

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El fiscal Nathan Hochman anunció este lunes 20 de abril los cargos contra Burke: un cargo de asesinato, un cargo de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y un cargo de mutilación ilegal de restos humanos.

Los cargos contra el cantante incluyen circunstancias agravantes: acecho, asesinato del testigo durante una investigación y comisión de delito con fines de lucro, así como el uso de un arma mortal y peligrosa para cometer el delito.

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Para representar su defensa, David Burke contrató los servicios del bufete Berk Brettler LLP, con las siguientes abogadas:

Blair Berk

Socia del bufete Berk Brettler LLP, con sede en West Hollywood. Blair es una de las abogadas penalistas más reconocidas y respetadas de Hollywood.

Fue contratada por Harvey Weinstein en 2017 y representó a Lindsay Lohan tras su acusación por conducir bajo los efectos del alcohol en 2007. También ha representado a Mel Gibson, Britney Spears y Kanye West.

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Regina Peter

Regina Peter se especializa en defensa penal. Anteriormente fue miembro del bufete Manning & Kass.

Marilyn Bednarski

Ha llevado casos ante tribunales estatales y federales, que incluyen más de 100 juicios con jurado. Según su biografía, ha sido muy eficaz en la negociación de desestimaciones y reducciones de cargos, y ha obtenido sentencias cortas en todo tipo de casos

“Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte“, dijeron los abogados de D4vd tras el anuncio de los cargos contra el artista.

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“Ningún gran jurado ha presentado una acusación formal ni se ha interpuesto ninguna denuncia penal. David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David“, dijeron Berk, Bednarski y Peter en un comunicado conjunto.

De ser declarado culpable de todos los cargos, David Anthony Burke se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte. La fiscalía de Los Ángeles evalúa si posteriormente se pide la pena capital.

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