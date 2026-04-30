Fiscalía de Los Ángeles revela detalles del presunto asesinato de Celeste Rivas por D4vd

La fiscalía de Los Ángeles reveló este miércoles detalles perturbadores sobre el presunto asesinato de la adolescente Celeste Rivas por el cantante D4vd.

El artista, cuyo nombre legal es David Burke, se presentó ante un tribunal en una audiencia, en la que los fiscales afirmaron que el cantante mató a la hispana de 14 años, a quien supuestamente apuñaló varias veces antes de desmembrar su cuerpo con motosierras en el patio de su casa en Hollywood Hills.

Según documentos fiscales, David Burke conoció a Celeste Rivas Hernández en 2022, cuando la adolescente tenía 11 años. Supuestamente, el cantante comenzó a abusar sexualmente de la joven cuando ella tenía 13 años y él, 18.

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Los fiscales argumentaron que D4vd asesinó a Celeste debido a que la adolescente amenazó con revelar la relación inapropiada que mantenían.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado desmembrado en dos bolsas de cadáveres que estaban en el maletero de un automóvil Tesla a nombre de Burke, el cual estaba en un depósito de vehículos remolcados en Hollywood.

Celeste fue reportada en febrero de 2024 como desaparecida en Lake Elsinore, condado de Riverside, donde vivía con su familia. La madre de la adolescente dijo a los investigadores que su hija le mencionó que tenía un novio, llamado David, cuando desapareció.

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Detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside buscaron a Burke después de que encontraron su número de teléfono en el registro telefónico de Celeste, pero el cantante aseguró que solo la había visto una vez y que desconocía que era menor de edad.

El cantante D4vd es acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández. Crédito: Ted Soqui | AP

Los padres le quitaron a Celeste su teléfono móvil, pero los fiscales dijeron que Burke acudió a Lake Elsinore y le pagó $1,000 dólares a uno de los compañeros de Celeste para que le entregara un teléfono que él había comprado para que pudieran mantenerse en contacto.

Unos meses después, en abril de 2024, Celeste fue reportada como desaparecida nuevamente, y los fiscales dijeron que, durante ese año, la joven pasó un tiempo considerable viajando con Burke, incluidos viajes a Las Vegas, Londres y Texas, donde conoció a la familia del cantante.

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La fiscalía dijo que los mensajes de texto que se intercambiaron daban muestra de su relación sexual, incluyendo fotos explícitas de ella que fueron encontradas en su teléfono.

Los detectives creen que Celeste probablemente fue asesinada el 23 de abril de 2025, y los mensajes de texto que recuperaron muestran que ella y Burke tuvieron una larga discusión la noche anterior.

“Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que él la hizo creer que tenían un futuro juntos”, dice el documento judicial.

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“Ella se enfureció muchísimo y amenazó con revelar información comprometedora sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y arruinarle la vida”, se menciona.

Cuando Celeste amenazó a Burke, el cantante estaba por publicar su primer álbum de estudio, el 25 de abril de 2025, y el artista tenía múltiples contratos publicitarios, que eran muy rentables, según la documentación judicial.

La denuncia dice que el 23 de abril de 2025, Burke envió a un conductor de Uber a recoger a Celeste a su casa en Lake Elsinore, y cuando ella se dirigía a encontrarlo en Hollywood Hills continuaron intercambiando mensajes de texto antes de que se interrumpiera la conversación.

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El último mensaje que Burke le envió era para preguntarle dónde estaba, pero la fiscalía alegó que ese mensaje formaba parte del plan del cantante para encubrir su participación en el asesinato.

“Sabiendo que tenia que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como había amenazado, poco después de que ella llegara a su casa, el acusado la apuñaló varias veces hasta matarla y se quedó mirando mientras se desangraba“, dice la denuncia.

“En ningún momento llamó a la policía ni al 911 ni la llevó a urgencias para intentar salvarle la vida“, agregaron los fiscales en su denuncia.

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Los informes dicen que Burke condujo hasta el lago Cachuma, en el condado de Santa Bárbara, inmediatamente después del asesinato, para deshacerse de las pertenencias de Celeste y destruir las pruebas. Posteriormente, en ese lugar se encontró el pasaporte de la víctima.

A la mañana siguiente, Burke regresó a Los Ángeles para asistir a una entrevista de radio con motivo del lanzamiento de su álbum. Llamó al teléfono de la víctima y le envió dos mensajes de texto adicionales ese día, en su intento continuo de encubrir su participación en el crimen, según los fiscales.

En los documentos judiciales se menciona que Burke pidió que le entregaran en su domicilio motosierras, bolsas para cadáveres, una pala y una alberca infantil inflable, utilizando un nombre falso para realizar los pedidos.

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Supuestamente, Burke colocó el cuerpo de Celeste en la alberca inflable para evitar que la sangre se derramara en su patio, y usó una motosierra y posiblemente otras herramientas para amputarle las extremidades.

Los fiscales dicen que el cantante también le amputó el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, ya que, al parecer, el dedo anular tenía tatuado su nombre. Los detectives dijeron que los dedos todavía no han sido recuperados.

La cabeza y el torso de Celeste fueron colocados en una bolsa para cadáveres, mientras que sus extremidades se colocaron en una bolsa de basura. Ambas se metieron en el maletero del automóvil Tesla de Burke.

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En la demanda, se alega que Burke mintió a sus amigos y socios comerciales, quienes supuestamente le preguntaron sobre el “fuerte olor a descomposición” en su casa y vehículo.

Antes de partir para su gira de conciertos en julio, Burke dejó estacionado el vehículo en la calle a la vuelta de la esquina de su domicilio.

El Tesla fue reportado como abandonado y fue remolcado a un depósito en Hollywood, donde fue registrado por oficiales el 8 de septiembre después de que se reportara un olor de descomposición y se encontraran las bolsas con los restos de la adolescente hispana.

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Después del hallazgo, D4vd canceló el resto de su gira por Estados Unidos y Europa, antes de ser detenido el 16 de abril de 2026 por la policía de Los Ángeles.

Posteriormente, la fiscalía de Los Ángeles acusó a Burke de un cargo de asesinato en primer grado, un cargo de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y un cargo de mutilación ilegal de restos humanos.

El forense del condado de Los Ángeles dictaminó, tras practicar la autopsia, que Celeste Rivas Hernández murió a causa de lesiones penetrantes provocadas por uno o más objetos, por lo que fue un homicidio.

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Durante su primera comparecencia ante el tribunal, el 20 de abril, David Burke se declaró no culpable de los cargos.

Este miércoles 29 de abril, se pospuso su audiencia preliminar tras su comparecencia ante el tribunal, debido a que la defensa solicitó más tiempo para revisar todas las pruebas, por lo que se aplazó del 1 al 26 de mayo.

En la audiencia preliminar, el juez y los abogados decidirán qué pruebas se admitirán en el juicio por asesinato y cuáles, en su caso, estarán prohibidas.

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Si Burke es declarado culpable de todos los cargos, enfrentaría una sentencia de cadena perpetua en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

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