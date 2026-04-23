Detectives de Los Ángeles encuentran pornografía infantil en celular de D4vd

Detectives descubrieron pornografía infantil en un teléfono celular propiedad del cantante D4vd durante la investigación por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas Hernández, informó este jueves la fiscalía del condado de Los Ángeles.

El cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, compareció nuevamente la mañana de este jueves ante un tribunal del centro de Los Ángeles, tres días después de declararse no culpable de los cargos de asesinato en primer grado por la muerte de la hispana de 14 años.

Según la fiscalía, se recopilaron 40 terabytes de pruebas durante los meses que ha llevado la investigación, que incluyen una “cantidad significativa de pornografía infantil” que estaba almacenada en un teléfono móvil de Burke.

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Durante la audiencia de este jueves, los abogados que representan a Burke solicitaron a los fiscales que les compartieran la mayor cantidad posible de esas pruebas antes del 1 de mayo.

Acusado de asesinato

La fiscalía alega que David Burke, de 21 años, asesinó a Celeste Rivas después de que ella lo amenazara con hacer pública su relación sexual ilegal con una menor.

Posteriormente, Burke habría desmembrado el cuerpo de la adolescente y lo habría guardado en unas bolsas para cadáveres, que depositó en el maletero de un automóvil Tesla registrado a su nombre.

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Supuestamente, Celeste fue vista por última vez el 23 de abril de 2025, cuando acudió a la residencia de Burke en Hollywood Hills. El 8 de septiembre, los restos de Rivas fueron encontrados en el maletero del Tesla en un depósito de vehículos remolcados, en Hollywood.

Este miércoles, el médico forense del condado de Los Ángeles hizo público el informe sobre la muerte de la joven hispana, quien falleció a causa múltiples heridas penetrantes, por lo que se dictaminó que fue homicidio.

Según el informe, de 26 páginas, las lesiones fueron causadas por objetos punzocortantes en el torso y abdomen, que causaron daños en órganos internos.

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El reporte de los detectives que encontraron los restos de Celeste en el vehículo señalaba que llevaban descomponiéndose durante bastante tiempo.

La denuncia penal en contra de Burke menciona que el desmembramiento del cuerpo de la adolescente ocurrió aproximadamente dos semanas después de que se cometió el asesinato.

Cargos contra Burke

El fiscal Nathan Hochman anunció este lunes 20 de abril los cargos contra David Burke: un cargo de asesinato, un cargo de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y un cargo de mutilación ilegal de restos humanos.

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Los cargos contra D4vd incluyen circunstancias agravantes: acecho, asesinato del testigo durante una investigación y comisión de delito con fines de lucro, así como el uso de un arma mortal y peligrosa para cometer el delito.

En su primera comparecencia en la corte, David Anthony Burke se declaró no culpable de todos los cargos.

“Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte”, dijo el equipo de abogados del bufete Berk Brettler LLP, que representa al cantante.

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Si Burke es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. La fiscalía de Los Ángeles dijo que se decidirá más adelante si se solicita la pena capital.

En la audiencia de la mañana de este jueves, se programó para el 1 de mayo una audiencia preliminar en la que la jueza que procesa el caso, Theresa R. McGonigle, decidirá si los fiscales presentaron las pruebas suficientes contra Burke para proceder a un juicio.

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