Audiencia preliminar para D4vd se programa para el 29 de junio en Los Ángeles

La audiencia preliminar para conocer si el cantante D4vd es enjuiciado por el asesinato de Celeste Rivas Hernández se programó para el 29 de junio, anunció una jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Esa fecha dará inicio al proceso de vista preliminar, que permitirá determinar si existe causa o no para iniciar un juicio en contra de David Anthony Burke, conocido con el nombre artístico de D4vd, acusado de matar a la adolescente hispana de 14 años.

La jueza Charlaine Olmedo informó del acuerdo de la fiscalía con la defensa, para que el proceso comience el lunes 29 de junio, trámite que se podría extender durante varios días.

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El cantante D4vd, de 21 años, permanece bajo custodia de las autoridades de Los Ángeles sin derecho a fianza, desde que fue arrestado el 16 de abril.

Cargos graves contra D4vd

David Burke es acusado de cargos graves, como abuso sexual, asesinato en primer grado y mutilación de un cadáver.

La acusación de asesinato en contra de Burke incluye agravantes de acecho, asesinato por lucro y homicidio de un testigo en una investigación criminal.

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El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado mutilado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla a nombre de Burke, después de que el vehículo fue arrastrado a un patio de grúas tras ser reportado como abandonado en Hollywood Hills.

De acuerdo con las autoridades, los restos de la joven hispana fueron mutilados y guardados en dos bolsas para cadáveres, que posteriormente se depositaron en el vehículo Tesla.

Según la fiscalía de Los Ángeles, se pudo recuperar todo el cuerpo de la adolescente, menos el dedo anular y el meñique de la mano izquierda. Al parecer, el dedo anular tenía tatuado el nombre del cantante.

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Durante la audiencia preliminar, si la jueza Olmedo determina que se reúnen las causas para un juicio, el cantante D4vd tendrá que responder ante la corte si se declara culpable o no culpable antes de ir a jiuicio.

Si se declara culpable, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles no ha descartado que se pueda solicitar la pena de muerte.

Abogadas aseguran que no es culpable

A pesar de que D4vd no ha emitido ninguna declaración en relación con el caso, su equipo de abogadas asegura que el artista no es culpable.

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Después del arresto del cantante, las abogadas Regina Peter, Blair Berk y Marilyn Bednarski declararon, a través de un comunicado, que David Burke únicamente había sido detenido bajo sospecha.

“Ningún gran jurado presentó una acusación formal en este caso, ni se interpuso una denuncia penal”, afirmaron las abogadas, por lo que el arresto de su cliente no significaba que hubiera asesinado a Celeste Rivas Hernández.

Asesinato a puñaladas

La fiscalía del condado de Los Ángeles argumenta que, en abril de 2025, D4vd apuñaló a la joven hispana de 14 años antes de mutilar su cuerpo con motosierras en el patio de su residencia en Hollywood Hills.

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Según documentos judiciales, Burke conoció a Celeste en 2022, cuando la hispana tenía 11 años. Supuestamente, el artista comenzó a abusar sexualmente de la joven cuando ella tenía 13 años y él, 18.

Los fiscales argumentaron que D4vd mató a Celeste debido a que la hispana lo había amenazado con hacer pública la relación inapropiada que mantenían.

En la acusación, la fiscalía dijo que David Burke cometió el asesinato con el propósito de proteger su carrera artística.

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