Fiscalía de Los Ángeles presenta pruebas en caso de D4vd por muerte de Celeste Rivas

La fiscalía del condado de Los Ángeles presentó este martes el testimonio de policías y fotos explícitas del cuerpo de Celeste Rivas en el primer día de una audiencia preliminar en la que una jueza determinará si se tienen las pruebas suficientes para enjuiciar al cantante D4vd por la muerte de la joven hispana.

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, es acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, quien fue vista por última vez en abril de 2025 cuando se dirigía a la residencia del cantante en Hollywood Hills y cuyos restos se encontraron el 8 de septiembre en un auto a su nombre.

Durante el primer día de la audiencia, D4vd se presentó con su uniforme naranja de presidiario y esposado, por lo que sus abogados solicitaron al juez que le retiraran las esposas argumentando que eran innecesarias. La petición fue aceptada.

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Los fiscales incluyeron la presentación de fotos del cuerpo descompuesto y mutilado de la joven hispana, que provocaron reacciones entre las personas presentes, entre ellas los padres de Celeste, quienes decidieron permanecer en la sala a pesar de haber sido advertidos previamente sobre las imágenes.

D4vd se mantuvo tranquilo mientras se presentaba el testimonio sobre el hallazgo del cuerpo mutilado de Celeste en el vehículo Tesla registrado a nombre del cantante en un depósito de grúas en Hollywood.

En la audiencia se presentó el testimonio de un detective que acudió al depósito de vehículos y encontró el cuerpo desmembrado de Celeste, ofreciendo detalles muy explícitos sobre la manera en que fue descubierto, lo que estremeció a los familiares de la joven.

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Según el detective, el padre de Celeste se comunicó con el Departamento de Policía de Los Ángeles tras ver la noticia del hallazgo de un cuerpo no identificado en el maletero de un automóvil.

Se presentaron los registros dentales y el médico forense del condado de Los Ángeles determinó el 16 de septiembre de 2025 que los restos pertenecían a Celeste. El detective dijo que, al día siguiente, se ejecutó una orden de registro en la residencia de D4vd.

Tras el arresto de D4vd, el detective djio que observó un tatuaje con la palabra “Shhh…” en el dedo índice derecho del cantante, y otro con la palabra “Celeste” en el dedo anular izquierdo.

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Rivas también tenía un tatuaje con la palabra “Shhh…” en el dedo índice derecho, y le faltaban el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, según mencionó el detective ante el juez.

En su testimonio, el detective dijo que, presuntamente, D4vd utilizó un alias para comprar dos bolsas para cadáveres, bolsas de lavandería resistentes y una piscina inflable.

La fiscalía presentó ante el tribunal en abril un documento en el que alega que D4vd compró herramientas para llevar a cabo su plan de deshacerse del cuerpo de Celeste, con el pedido de una pala, dos motosierras una piscina inflable y bolsas, que debían ser entregadas en su casa con un nombre falso.

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El primer testigo en presentar su testimonio este martes fue el alguacil Juan González, del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, sobre la visita que hizo al domicilio de D4vd en 2024 para verificar el estado de Celeste Rivas.

González dijo que la adolescente hispana no se encontraba en la residencia de D4vd y que en la conversación con el cantante le dio la impresión de que “realmente no la conocía”.

La última persona en presentar su declaración fue el asesor financiero de David Burke. Según los informes, el cantante obtuvo ingresos brutos de más de $10 millones de dólares entre 2023 y 2025.

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El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que se planea llamar a declarar a más de 10 testigos, incluyendo testimonios de la policía y del médico forense, durante los días en que se prolongue la audiencia preliminar.

“Creemos que en este momento cumpliremos con creces la carga probatoria de la prueba para demostrar la existencia de causa probable y exigirle a D4vd que responda por estos tres cargos de delito grave”, dijo Hochman este martes a las afueras del juzgado.

Burke fue acusado de asesinato en primer grado, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

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La denuncia penal también incluye alegaciones de circunstancias agravantes por asesinato de un testigo, asesinato con fines de lucro y acoso.

Si David Burke es declarado culpable de todos los cargos, puede ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hochman dijo que la fiscalía tomará más adelante la decisión sobre si solicitará la pena de muerte.

Se prevé que la audiencia preliminar se prolongue al menos hasta el fin de semana, ya que los fiscales seguirán llamando a testigos para establecer la existencia de causa probable para que D4vd sea juzgado.

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