FIFA abre expediente disciplinario a jugadores de Argentina tras los incidentes en la final del Mundial 2026

La FIFA anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios integrantes de la selección de Argentina y el mediocampista español Gavi, a raíz de los incidentes ocurridos al finalizar la final del Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La investigación alcanza tanto a jugadores como a miembros del cuerpo técnico argentino, además de analizar posibles incumplimientos reglamentarios por parte de la federación sudamericana durante el torneo.

? FIFA pone bajo la lupa a Argentina tras el Mundial 2026



La Comisión Disciplinaria abrió un procedimiento contra la Asociación del Futbol Argentino por posibles infracciones registradas durante el torneo, entre ellas cánticos y gestos discriminatorios, retrasos, fallas en? pic.twitter.com/xjX8O1yvIz — Tres PM (@trespm) July 30, 2026

¿Qué jugadores son investigados por la FIFA?

De acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, con base en el informe presentado por el instructor de ética designado, inició un procedimiento contra los argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala.

Asimismo, el expediente también incluye al futbolista español Pablo Martín Páez Gavira “Gavi”, quien es investigado por su participación en los hechos registrados tras el silbatazo final.

Los posibles incumplimientos que analiza la FIFA contra la AFA

En el caso de la AFA, la investigación contempla presuntas infracciones a distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA.

Entre ellos figura el artículo 13, relacionado con “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”; el artículo 14, referente a “conducta inadecuada”; el artículo 15, por “discriminación y agresiones racistas”; y el artículo 17, vinculado al orden y la seguridad en los partidos.

Respecto a este último apartado, la investigación también considera “cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina”.

Los cargos que enfrenta cada integrante de Argentina

La FIFA detalló que Nahuel Molina es investigado por dos presuntos cargos de agresión, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de un cargo por conducta antideportiva.

Por su parte, Leandro Paredes enfrenta tres cargos de agresión, mientras que Thiago Almada es investigado por un presunto acto de conducta antideportiva.

El procedimiento también alcanza a Roberto Fabián Ayala, auxiliar técnico de Lionel Scaloni, quien deberá responder por un cargo relacionado con agresión.

¿Por qué investigan a Gavi?

En el caso del mediocampista del Barcelona y de la selección de España, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario por un presunto caso de conducta antideportiva derivado de los incidentes registrados tras la final.

Hasta el momento, el organismo no ha informado posibles sanciones ni un plazo para emitir una resolución. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación y será la Comisión Disciplinaria de la FIFA la encargada de determinar si existen responsabilidades y las medidas que correspondan conforme al reglamento vigente.

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