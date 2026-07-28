FIFA elige el mejor gol del Mundial: lo anotó Cabo Verde y lo recibió Argentina

El Mundial 2026 ya tiene al ganador del premio al mejor gol del torneo. La FIFA anunció que la espectacular anotación de Sidny Lopes Cabral frente a Argentina en los Octavos de Final fue elegida como la mejor de toda la competencia, gracias a una definición que sorprendió a rivales y aficionados.

Aunque Cabo Verde terminó eliminado en tiempo extra, el tanto del defensor quedó grabado como una de las grandes jugadas del campeonato y recibió el mayor respaldo en la votación organizada por la FIFA.

The goal that stole your hearts all the way to the top. ???

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! ?#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

El gol de Sidny Lopes Cabral que conquistó al mundo del fútbol

La anotación llegó al minuto 103 del encuentro, durante la prórroga. Después de que Lisandro Martínez adelantara nuevamente a Argentina, Sidny Lopes Cabral igualó el marcador con un potente disparo de pierna derecha desde un ángulo muy cerrado por el sector izquierdo del área.

El futbolista, nacido en los Países Bajos en 2002 y fichado recientemente por el Trabzonspor procedente del Benfica, dejó atrás a Alexis Mac Allister con un recorte antes de sacar un disparo que terminó en el ángulo contrario.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer”, reconoció el jugador, en declaraciones a la FIFA.

“Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz”, continuó.

Hyundai Goal of the Tournament ?



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To those just joining? welcome. Stay with me, this is only the beginning ? https://t.co/567bsx1mn4 pic.twitter.com/EIYgi3c3fd — Sidny Lopes Cabral (@SidnyLopesCabra) July 27, 2026

El gol no evitó la eliminación de Cabo Verde

Pese a la espectacular anotación de Sidny Lopes Cabral, el resultado no favoreció a Cabo Verde. En el minuto 111, un autogol de Diney terminó por darle la clasificación a Argentina, que avanzó a la siguiente ronda del torneo.

Aun con la eliminación, el gol del defensor quedó como una de las imágenes más recordadas del campeonato y ahora fue reconocido oficialmente como el mejor del Mundial.

Marcelo también votó por el mejor gol del torneo

El reconocimiento no solo llegó por parte de la FIFA. Sidny Lopes Cabral reveló que recibió un mensaje del exjugador del Real Madrid y la selección de Brasil, Marcelo, quien incluso le confesó que votó por su anotación.

“Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: ‘¡No me lo puedo creer!'”, señaló.

El Top 3 de goles del Mundial 2026

Además del primer lugar conseguido por Sidny Lopes Cabral, el podio de la FIFA quedó conformado por:

Sidny Lopes Cabral ( Cabo Verde ) vs. Argentina – Mejor gol del torneo.

( ) vs. – Mejor gol del torneo. Eldor Shomurodov ( Uzbekistán ) vs. República Democrática del Congo ) – Segundo lugar.

( ) vs. ) – Segundo lugar. Wilson Isidor (Haití) vs. Marruecos – Tercer lugar.

Los goles de Shomurodov e Isidor fueron anotados durante la Fase de Grupos, mientras que la espectacular definición de Sidny Lopes Cabral en los Octavos de Final terminó llevándose el reconocimiento más importante de la FIFA.

? OFFICIAL: FIFA has unveiled the nominees for the Best Goal of the 2026 FIFA World Cup. ??



? ?? Karim Alagbegovic vs Qatar

? ?? Julián Álvarez vs Switzerland

? ? Jude Bellingham vs France

? ?? Erling Haaland (2nd goal) vs Brazil

? ?? Wilson Isidore vs Morocco

? ??? — Son Of 3ve (@_SonofEve) July 20, 2026

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