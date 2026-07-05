Seleccionados de Cabo Verde llegan a su país y son recibidos como héroes nacionales

La selección de Cabo Verde regresó este domingo a Praia en medio de una emotiva bienvenida, luego de firmar una participación que superó todas las expectativas en el Mundial 2026.

Cientos de aficionados se reunieron en el Aeropuerto Nelson Mandela para recibir al equipo dirigido por Pedro Leitão Brito “Bubista”, que fue despedido entre aplausos, banderas y muestras de reconocimiento tras su eliminación en los dieciseisavos de final frente a Argentina.

Las imágenes compartidas por la Federación Caboverdiana de Futbol mostraron incluso a un trabajador del aeropuerto realizando una reverencia a los jugadores y al cuerpo técnico, reflejo del impacto que tuvo la actuación del combinado nacional.

Celebração dos jogadores de Cabo Verde pelas ruas da Cidade da Praia, capital do país, pela histórica campanha na Copa do Mundo 2026. ?? pic.twitter.com/x0erRJ0Moa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

La revelación del Mundial 2026

En su primera participación en una Copa del Mundo, Cabo Verde se convirtió en una de las selecciones que más llamó la atención durante el torneo.

El conjunto africano finalizó segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay y Arabia Saudita, después de mantenerse invicto en la fase de grupos gracias a los empates ante los tres rivales.

Ese desempeño le permitió avanzar a la fase de eliminación directa, donde volvió a sorprender al llevar a Argentina hasta el tiempo extra en un intenso duelo que terminó 3-2 a favor de la Albiceleste.

Durante el encuentro, Cabo Verde llegó a igualar el marcador 2-2 en la prórroga gracias a un gol de Sidney Lopes Cabral, antes de quedar eliminado.

Un Mundial que quedará para el recuerdo

Además de convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo, Cabo Verde logró una hazaña al ser el país con menor población en alcanzar una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Su desempeño frente a selecciones de mayor tradición futbolística consolidó al equipo africano como una de las historias más destacadas del Mundial 2026 y despertó el reconocimiento de aficionados alrededor del mundo.

? Cabo Verde volvió a casa y fue recibido como campeón: miles de personas en las calles y homenaje



? La selección hizo una caravana que recorrió distintos barrios de la capital hasta llegar a Quebra Canela. pic.twitter.com/I41PFtgdFn — Filo.news (@filonewsOK) July 5, 2026

Vozinha, el futbolista que conquistó las redes sociales

Uno de los grandes protagonistas de la campaña caboverdiana fue el portero Josimar José Évora Dias “Vozinha”, cuyas actuaciones fueron decisivas desde el debut frente a España.

El guardameta pasó de tener alrededor de 200,000 seguidores en Instagram antes del torneo a rozar los 26 millones durante el Mundial 2026, convirtiéndose en un auténtico fenómeno en redes sociales.

Actualmente, Vozinha se encuentra sin equipo tras concluir su etapa con el GD Chaves de Portugal, mientras su nombre comienza a aparecer entre rumores de posibles fichajes, incluido un supuesto interés del Inter Miami, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Con una actuación que superó los pronósticos y el respaldo de todo un país, Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 dejando una huella que difícilmente pasará desapercibida.

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