Así quedan los octavos del Mundial 2026: Argentina, España, México y Brasil protagonizan duelos de alto nivel

La fase de octavos de final del Mundial 2026 quedó oficialmente definida este viernes, tras la victoria de Colombia por 1-0 sobre Ghana, resultado que completó el cuadro de la siguiente ronda del torneo.

La etapa de eliminación directa arrancará el sábado 3 de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio, con enfrentamientos de alto nivel entre selecciones candidatas al título y otras que han sorprendido en el torneo.

Partidos de alto impacto abren los octavos de final

Los octavos de final comenzarán con dos duelos de gran interés: Canadá vs Marruecos en Houston y Paraguay vs Francia en Filadelfia, dos enfrentamientos que marcarán el inicio de una fase decisiva en el torneo.

En la jornada siguiente, el 5 de julio, se disputarán dos cruces de máxima exigencia: Brasil vs Noruega en Nueva York/Nueva Jersey y México vs Inglaterra en Ciudad de México, uno de los partidos más esperados por el nivel que han mostrado ambas selecciones.

España vs Portugal y Argentina vs Egipto destacan en el cierre

El 6 de julio se jugarán dos duelos de gran impacto internacional: Portugal vs España en Dallas y Estados Unidos vs Bélgica en Seattle, encuentros que podrían definir a nuevos candidatos al título.

La fase de octavos concluirá el 7 de julio con dos partidos más: Argentina vs Egipto en Atlanta y Suiza vs Colombia en Vancouver, donde se conocerán los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Calendario completo de los octavos de final del Mundial 2026

04.07: Canadá vs Marruecos, en Houston

04.07: Paraguay vs Francia, en Filadelfia

05.07: Brasil vs Noruega, en Nueva York/Nueva Jersey

05.07: México vs Inglaterra, en Ciudad de México

06.07: Portugal vs España, en Dallas

06.07: Estados Unidos vs Bélgica, en Seattle

07.07: Argentina vs Egipto, en Atlanta

07.07: Suiza vs Colombia, en Vancouver

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