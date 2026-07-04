Así quedan los octavos del Mundial 2026: Argentina, España, México y Brasil protagonizan duelos de alto nivel
Quedaron definidos los cruces de octavos del Mundial 2026 con partidos clave como España vs. Portugal, México vs. Inglaterra y Brasil vs. Noruega
La fase de octavos de final del Mundial 2026 quedó oficialmente definida este viernes, tras la victoria de Colombia por 1-0 sobre Ghana, resultado que completó el cuadro de la siguiente ronda del torneo.
La etapa de eliminación directa arrancará el sábado 3 de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio, con enfrentamientos de alto nivel entre selecciones candidatas al título y otras que han sorprendido en el torneo.
Partidos de alto impacto abren los octavos de final
Los octavos de final comenzarán con dos duelos de gran interés: Canadá vs Marruecos en Houston y Paraguay vs Francia en Filadelfia, dos enfrentamientos que marcarán el inicio de una fase decisiva en el torneo.
En la jornada siguiente, el 5 de julio, se disputarán dos cruces de máxima exigencia: Brasil vs Noruega en Nueva York/Nueva Jersey y México vs Inglaterra en Ciudad de México, uno de los partidos más esperados por el nivel que han mostrado ambas selecciones.
España vs Portugal y Argentina vs Egipto destacan en el cierre
El 6 de julio se jugarán dos duelos de gran impacto internacional: Portugal vs España en Dallas y Estados Unidos vs Bélgica en Seattle, encuentros que podrían definir a nuevos candidatos al título.
La fase de octavos concluirá el 7 de julio con dos partidos más: Argentina vs Egipto en Atlanta y Suiza vs Colombia en Vancouver, donde se conocerán los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.
Calendario completo de los octavos de final del Mundial 2026
04.07: Canadá vs Marruecos, en Houston
04.07: Paraguay vs Francia, en Filadelfia
05.07: Brasil vs Noruega, en Nueva York/Nueva Jersey
05.07: México vs Inglaterra, en Ciudad de México
06.07: Portugal vs España, en Dallas
06.07: Estados Unidos vs Bélgica, en Seattle
07.07: Argentina vs Egipto, en Atlanta
07.07: Suiza vs Colombia, en Vancouver
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