Colombia derrota a Ghana y enfrentará a Suiza en octavos del Mundial 2026

La selección de Colombia aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse 1-0 a Ghana en el estadio de Kansas City. Un gol de Jhon Arias en los primeros minutos fue suficiente para que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo mantuviera el control del encuentro y sellara su pase a la siguiente fase.

El combinado sudamericano resolvió el partido desde el minuto 14, cuando Arias apareció dentro del área para definir con un potente disparo tras una gran asistencia y vencer al arquero africano.

¡SE ENCENDIÓ LA OLA AMARILLA!



Jhon Arias aprovecha un pase de Luis Suárez para abrir el marcador para Colombia. pic.twitter.com/OnLeswsI0W — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

La lesión de Jhon Córdoba cambió el inicio del partido

Antes de abrir el marcador, Colombia sufrió un contratiempo con la salida por lesión de Jhon Córdoba apenas al minuto siete. Su lugar fue ocupado por Luis Javier Suárez, quien respondió de inmediato al participar en la jugada que terminó con el gol de Arias.

A partir de ese momento, la selección de Colombia controló la posesión del balón y limitó las opciones ofensivas de Ghana, que intentó reaccionar mediante los contragolpes encabezados por Iñaki Williams.

El VAR invalidó un segundo gol de Colombia

En el complemento, el conjunto cafetero estuvo cerca de ampliar la ventaja. Luis Díaz envió el balón al fondo de la portería al minuto 55, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.

A pesar del marcador ajustado, Colombia generó las oportunidades más claras del encuentro. Lawrance Ati Zigi evitó una diferencia mayor con intervenciones frente a Luis Díaz, Johan Mojica y Davinson Sánchez.

“Vamos / Vamos Colombia / Que esta noche / Tenemos que ganar”, fue el cántico que bajo hacia el campo desde las tribunas del estadio de Kansas City que se tiñó de amarillo.

Colombia enfrentará a Suiza por el pase a cuartos de final

Con este resultado, la selección de Colombia se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en el BC Place de Vancouver, donde buscará un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo llega a la siguiente ronda respaldado por una defensa que ha mostrado solidez durante el torneo, al permitir apenas un gol en cuatro partidos, además de mantener un funcionamiento colectivo que lo convierte en un rival de cuidado para cualquier selección.

La victoria también representa un paso importante para Colombia, que vuelve a instalarse en la fase de eliminación directa y buscará seguir avanzando en la máxima competición del futbol internacional.

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