Egipto y Salah avanzaron a los octavos de final tras eliminar en penales a Australia

Egipto aseguró este viernes un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse a Australia en la definición por penales, luego de un empate 1-1 tras 120 minutos de juego. El conjunto dirigido por Hossam Hassan se quedó con la serie desde los once pasos por 2-4 y ahora espera al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su próximo rival.

La clasificación representa un hito para la selección egipcia, que alcanzó por primera vez esta instancia en una Copa del Mundo. Mohamed Salah, pese a llegar al encuentro con molestias físicas en los isquiotibiales, terminó siendo una de las figuras de la jornada y dejó una imagen destacada al convertir su lanzamiento picando la pelota en el momento de mayor presión.

THE EGYPTIAN KING MO SALAH ??



The captain leads his nation to the Round of 16! pic.twitter.com/b7aR5ELaSr — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

Aunque el marcador permaneció igualado durante buena parte del compromiso, ambos equipos dispusieron de oportunidades para evitar la prórroga. Sin embargo, la falta de contundencia ofensiva y varios errores en la definición mantuvieron la incertidumbre hasta la tanda definitiva.

Un partido con alternativas y un desenlace desde los once pasos

Egipto tomó la iniciativa desde el comienzo gracias al control del balón y a las facilidades que encontró detrás de la línea defensiva australiana. Esa superioridad tuvo premio a los 13 minutos, cuando un tiro libre ejecutado por Salah derivó en un rechazo defectuoso y Hamdy Fathy volvió a enviar el balón al área para que Emam Ashour conectara un cabezazo sin oposición y marcara el 1-0.

El conjunto africano estuvo cerca de ampliar la diferencia antes de la media hora. Mustafa Zico desperdició un mano a mano frente a Patrick Beach al cruzar demasiado su remate, mientras que Omar Marmoush también dejó escapar otra oportunidad clara poco antes del empate.

Australia, que había comenzado el encuentro con un disparo desviado de Cristian Volpato, encontró la igualdad gracias a una acción desafortunada de su rival. En una jugada de balón detenido, la defensa egipcia acumuló numerosos jugadores para neutralizar el juego aéreo australiano, pero Mohamed Hany terminó desviando el balón hacia su propia portería con la nuca.

El empate modificó el desarrollo del encuentro. Tony Popovic renovó el ataque con los ingresos de Ajdin Hrustic y Mohamed Touré, mientras que Hossam Hassan apostó por Trezeguet para buscar mayor presencia ofensiva. Ninguno de los cambios logró romper la igualdad.

Salah, que durante buena parte del partido estuvo limitado físicamente, comenzó a influir con mayor frecuencia en el tramo final. Antes del cierre del tiempo reglamentario generó dos asistencias que estuvieron cerca de convertirse en gol y, ya en la prórroga, probó con un remate elevado y una acción individual dentro del área que reactivaron el ataque egipcio.

Australia tampoco consiguió desnivelar el marcador. Consciente de que la clasificación podía decidirse desde el punto penal, Popovic envió al terreno de juego a Matthew Ryan en el último minuto del tiempo suplementario buscando una actuación decisiva del experimentado guardameta.

La apuesta no dio resultado. En la tanda, los fallos de Harry Souttar y Herrington dejaron en desventaja a los oceánicos, mientras Egipto mostró mayor eficacia. Salah asumió la responsabilidad del cobro más esperado y ejecutó un penalti a lo Panenka para encaminar la clasificación.

El triunfo selló una jornada histórica para los Faraones, que por primera vez disputarán los octavos de final de un Mundial y conocerán a su siguiente rival una vez concluya el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde.

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