Suiza vence a Argelia y avanza a octavos del Mundial 2026 con autoridad

La selección de Suiza confirmó su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Argelia en un partido que dominó desde los primeros minutos. Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, el conjunto europeo resolvió el encuentro con eficacia y ahora enfrentará en Vancouver al ganador entre Colombia y Ghana.

El equipo africano intentó mantener el orden en el arranque, pero apenas al minuto 10 ya estaba en desventaja, condicionando el resto del partido.

Embolo abre el marcador tras jugada clave de Manzambi

El primer golpe llegó tras una acción individual de Johan Manzambi, quien fue uno de los jugadores más destacados del encuentro y ha sido vinculado con clubes de la Premier League.

El atacante desbordó por su sector y envió un pase raso preciso al área para que Breel Embolo definiera de primera intención.

Con la ventaja, la selección de Suiza controló el ritmo del partido, mientras Argelia intentaba reaccionar sin éxito.

¡UNA JUGADA MAESTRA!



Breel Embolo definió al fondo de las redes un gran pase de Manzambi y pone a Suiza en ventaja. pic.twitter.com/xpHY8UbR0F — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

Argelia intenta reaccionar sin claridad ofensiva

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic mostró dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro. Solo en la recta final del primer tiempo logró inquietar ligeramente con disparos de Farès Chaïbi e Ibrahim Maza, aunque sin precisión.

La falta de contundencia ofensiva dejó a Argelia obligada a remar contracorriente en todo momento.

Dan Ndoye sentencia el partido al inicio del segundo tiempo

La segunda mitad comenzó con un error clave de Argelia que terminó costando el partido. Apenas al minuto 46, una pérdida de balón en zona baja permitió que Dan Ndoye aprovechara para marcar el 2-0 definitivo.

¡ARRANCANDO Y ANOTANDO!



Dan Ndoye remató de derecha en el área tras un rechace de la defensa de Argelia y amplía la ventaja para Suiza. pic.twitter.com/kEk0b1WgC9 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

Con esa acción, el encuentro quedó prácticamente sentenciado, dejando sin respuesta al conjunto africano.

Solo un intento aislado de Riyad Mahrez generó algo de peligro, aunque sin dirección de gol.

Suiza controla el cierre y Argelia desperdicia sus últimas opciones

En los minutos finales, la selección de Suiza manejó el ritmo del partido con tranquilidad, aunque pudo ampliar la ventaja en varias ocasiones.

Una de las acciones más llamativas llegó de los pies de Fabian Rieder, quien falló de forma increíble frente al arco vacío tras un toque de talón que terminó en intervención de Luca Zidane.

Pese a esas oportunidades falladas, el resultado nunca estuvo en riesgo y Suiza aseguró una victoria sólida que la coloca entre las mejores selecciones del torneo.

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