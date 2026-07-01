Estados Unidos avanza a octavos del Mundial 2026 y ya tiene rival: Bélgica

La selección de Estados Unidos confirmó su presencia en los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de San Francisco. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el encuentro con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, aunque sufrió la expulsión de su delantero estrella, quien será baja para el siguiente compromiso.

Con este resultado, el combinado estadounidense enfrentará a Bélgica el próximo 6 de julio en Seattle, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Balogun abrió el camino para Estados Unidos

La selección de Estados Unidos fue superior desde el inicio y estuvo cerca de abrir el marcador antes de la media hora con un tanto de Folarin Balogun, que finalmente fue invalidado por fuera de juego.

El delantero del Mónaco encontró revancha poco después. Tras una recuperación de balón en campo rival y una jugada con varios rebotes dentro del área, Tyler Adams asistió a Balogun, quien definió para marcar el 1-0 y firmar su tercer gol en el Mundial 2026.

Antes del descanso, el atacante estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el travesaño evitó su doblete.

¡POTENTE ZURDAZO!



Balogun aprovechó un desvío defensivo y la definió de pierna izquierda para abrir el marcador de USMNT pic.twitter.com/PLYxz96iXh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 2, 2026

La expulsión cambió el panorama

Cuando el partido parecía encaminado para los dirigidos por Mauricio Pochettino, llegó una acción que modificó el desarrollo del encuentro.

Al minuto 64, Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras una entrada sobre Tarik Muharemovic. El árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió mostrar la tarjeta roja, dejando a Estados Unidos con un hombre menos durante el tramo final.

Además de complicar el cierre del partido, la expulsión impedirá que el delantero dispute el duelo de octavos de final.

? ¡ @USMNT SE QUEDA SIN SU GOLEADOR!



? Balogun se va expulsado por una fuerte entrada sobre Muharemovic.



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Tillman sentenció el triunfo

Con ventaja numérica, Bosnia y Herzegovina adelantó líneas y buscó el empate, mientras Estados Unidos resistía la presión.

La tranquilidad llegó al minuto 79, cuando Malik Tillman ejecutó con precisión un tiro libre desde la frontal del área para convertir el 2-0 definitivo y asegurar la clasificación de los anfitriones.

El gol desató la celebración en el Levi’s Stadium, donde la afición estadounidense festejó el pase a la siguiente ronda del torneo.

El gol del partido: Malik Tillman sentenció el triunfo de Estados Unidos, presentado por @BankofAmerica



Tillman marcó el gol del partido con un espectacular tiro libre al '82 para sellar la victoria 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina y conseguir su pase a 8vos. pic.twitter.com/N2pNSBJwcH — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 2, 2026

Bélgica espera en los octavos de final

Con la victoria, la selección de Estados Unidos consiguió apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, un paso importante para el proyecto encabezado por Mauricio Pochettino.

Ahora, el equipo viajará a Seattle para medirse con Bélgica, que llegó a los octavos de final después de protagonizar una espectacular remontada por 3-2 frente a Senegal.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina cerró una participación memorable tras alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial, en un partido que también podría haber significado la despedida internacional del histórico delantero Edin Dzeko.

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