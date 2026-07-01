Inglaterra sufrió, pero venció a RD Congo y será el rival de México en los octavos del Mundial

Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentaron en el Estadio Seattle. Brian Cipenga adelantó al conjunto africano en el primer tiempo, pero un doblete de Harry Kane en la segunda mitad le dio la victoria a los ingleses. Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de final del Mundial de 2026.

Once inicial de Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Noni Madueke, Harry Kane y Marcus Rashford.

Once inicial de RD Congo: Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku, Yoane Wissa y Brian Cipenga.

Inglaterra era la gran favorita en este partido. El conjunto europeo salió a la cancha con un gran favoritismo. Sin embargo, el conjunto de Sébastien Desabre jugó un partido muy serio y correcto ante la gigante selección inglesa.

A los siete minutos del partido, un centro desde el costado izquierdo le generó muchos problemas a Inglaterra. El balón no pudo ser despejado. La asistencia de Chancel Mbemba le quedó a Brian Cipenga. El futbolista del Alemaria pateó muy bien al palo de Jordan Pickford y marcó el primer gol del partido.

He will dance his dance! And a nation, and a continent will dance with him! ?? @DFletcherSport



What a moment for Cipenga and DR Congo pic.twitter.com/TZJsvYrZvl — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Inglaterra se sintió muy incomodo en el partido. Thomas Tuchel tuvo muchos problemas para superar el costado defensivo de una selección africana que era muy peligrosa en ataque. La República Democrática del Congo no fue a pasear en la Copa del Mundo y lo demostró, una vez más, en este encuentro.

Thomas Tuchel was not pleased after England conceded early against DR Congo pic.twitter.com/gpUsvUs6SK — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Como era de esperarse, Inglaterra intentó igualar el marcador con sus armas. Por ambos costados, laterales y extremos, llenaban de centros el área reverenciada por Harry Kane. En par de ocasiones los rebotes beneficiaban a los ingleses, peor el arco africano estuvo cerrado.

Secuencia de jugadas en ataque de Inglaterra

Lionel Mpasi with a HUGE SAVE to deny Jude Bellingham and England ? pic.twitter.com/zrL8ehb2xw — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Aaron Wan-Bissaka WHAT A CLEARANCE for DR Congo ?? pic.twitter.com/wVMazBDfOO — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

DR Congo keeper Lionel Mpasi makes ANOTHER save on Jude Bellingham ? pic.twitter.com/76wpskipMd — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

HARRY KANE CAN'T BELIEVE IT ?



What a first half for Lionel Mpasi and DR Congo! pic.twitter.com/c3SBJlfleQ — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Sébastien Desabre tiene una lista de jugadores en ataque muy interesantes a su disposición. Esto ha quedado en evidencia durante la Copa del Mundo e Inglaterra lo sufrió durante algunos pasajes del partido. La República Democrática del Congo no se metió por completo en su arco. Con transiciones rápidas, el conjunto africano le generó mucho peligro a la defensa inglesa.

NEARLY 2-0 FOR DR CONGO ?



Yoane Wissa hits the post! pic.twitter.com/eN4GZkk8pR — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

La selección de Inglaterra tenía el tiempo en su contra. Esto hizo que los europeos cada vez atacaran con más futbolistas en el frente de ataque. Al minuto 73, justo después de la pausa de hidratación, Inglaterra consiguió el empate. Un centro de Anthony Gordon y una buena anticipación de Harry Kane le dio el gol del empate al conjunto inglés.

HARRY KANE TO THE RESCUE ???????



England draws level! pic.twitter.com/S3BpBJzJim — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Harry Kane es uno de los pocos arietes que se mantiene como un jugador determinante para sus selecciones. A cuatro minutos del final del tiempo reglamentario, Kane demostró que no necesita ser habilitado para poder crearse sus propias acciones de gol. El delantero del Bayern Munich, con tres defensas a su alrededor, logró sacar un gran remate de pierna derecha que superó por completo a Lionel Mpasi. Inglaterra mantuvo la calma y remontó el partido a pocos minutos del final.

Inglaterra suma una nueva victoria en la Copa del Mundo. A pesar del complejo partido que tuvieron que sacar adelante, Thomas Tuchel puede sacar conclusiones positivas de este partido. Por primera vez en el Mundial de 2026, Inglaterra estuvo por debajo en el marcador.

A pesar de que el gol tardó más de 70 minutos en llegar, el conjunto inglés generó muchas acciones de peligro en ataque. Inglaterra pateó hasta 8 veces al arco y tuvo a su disposición 5 saques de esquina. No obstante, en el juego defensivo, los ingleses tuvieron algunas brechas que fueron aprovechadas por la rebelde selección africana.

"Wonderwall" being sung after an England win never gets old ??????? pic.twitter.com/6aGaPomxAj — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Datos detallados del partido entre Inglaterra y RD Congo

Inglaterra vs. México

La selección mexicana se enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del Mundial de 2026. Este partido será desarrollado en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca. Este partido se jugará el domingo 5 de julio.

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