México derrotó a Ecuador 2-0 en diecisesavos del Mundial 2026: ¡Habrá quinto partido!

CIUDAD DE MÉXICO – Obsesionada durante las últimas tres décadas con alcanzar el quinto partido en una Copa del Mundo, la selección mexicana, por fin, alcanzó dicha meta este martes, luego de vencer por 2-0 a su par de Ecuador en el Estadio Azteca para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, además, con una actuación extraordinaria en todas las líneas.



Tras los sinsabores vividos en EE.UU. 1994, Francia 1998, Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, ediciones en las que siempre sucumbió a las primeras de cambio luego de superar la fase grupal, el Tricolor aprovechó su localía para, como en México 1986, volver a ganar un encuentro de segunda ronda, es decir, 40 años después.



Como una broma macabra del destino, para tan importante ocasión la lluvia hizo esperar al Tri y su afición más de la cuenta, ya que una advertencia de tormenta eléctrica al sur de la Ciudad de México obligó a posponer el inicio del encuentro una hora; sin embargo, al ritmo de Juan Gabriel, Julión Álvarez, los Ángeles Azules y otros tantos ídolos de la música mexicana, los más de 80,000 seguidores aztecas convirtieron el ‘Coloso de Santa Úrsula’ en una discoteca gigante y mantuvieron el ánimo a tope.



Y vaya que la espera valió la pena, porque con un juego virtuoso, lleno de toques de calidad y un ritmo vertiginoso, el conjunto mexicano arrasó al ecuatoriano durante los primeros 45 minutos, en los que sacó una ventaja de 2-0, que bien pudo, como mínimo, duplicar.

¡ES JUNTOS, UNIDOS Y POR LA HISTORIA! ?



Incondicionales, nos vemos en Octavos de Final en nuestra casa. ¡Que vuelva a retumbar! ??#SomosMéxico ???? pic.twitter.com/8E1Iklb0bF — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026



Javier Aguirre, quien también ganó por primera vez en tres intentos un partido de segunda ronda en un Mundial, puso en la cancha su cuadro de gala con Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira como pivote junto a Luis Romo y Gilberto Mora en medio campo; Roberto Alvarado y Julián Quiñones por las bandas, con Raúl Jiménez en el centro del ataque, un 4-3-3 con clara vocación ofensiva.



Enfrente, Sebastián Beccacece, técnico argentino de ‘La Tri’, planteó un 4-4-2 con Hernán Galíndez en el arco; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez y Alan Franco en la zaga; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite y John Yeboah en media cancha, con Enner Valencia y Gonzalo Plata en la delantera, una formación que renunció al balón y se atrincheró en su mitad del terreno de jueo para no dejar espacios al cuadro local.



Sin embargo, México fue un vendaval verde desde el silbatazo inicial. Entre Romo, Mora, Alvarado y Sánchez cargaron los ataques por la banda derecha, desde donde salieron servicios que Mora al minuto cinco y Romo uno después remataron por fuera. Y aun más clara fue la siguiente llegada, en la que un centro medido de Romo a la cabeza fue rematado a un costado por Jiménez, quien más adelante tendría revancha.



Ecuador trató entonces de salir jugando, pero la asfixiante presión de los locales ahogaba sus intentos con continuos robos de balón, que daban origen a peligrosos avances verticales, uno de los cuales desperdició Alvarado al 13′ con un tiro desviado tras robo y conducción de Quiñones. Dos minutos más tarde, Mora coqueteó con el gol con un remate desde la izquierda que pasó rozando el poste izquierdo de Galíndez.



Al 18′, en la primera ocasión que la visita pudo perforar la zaga mexicana, el ‘Tala’ apareció para desviar con las yemas de los dedos el zurdazo de Yeboah dentro del área, que después impacto en el poste.



No fue el despertar de ‘La Tri’, sino el ‘espuelazo’ que necesitó el Tri para marcar el primer tanto. Tras la enésima recuperación de Romo, ahora en campo mexicano, tocó para Alvarado, quien lanzó la pelota a la carrera por banda izquierda de Quiñones, que tras recortar a Pacho colocó su tiro en el ángulo derecho de Galíndez para el 1-0, un auténtico golazo que hizo enloquecer a la gente en las tribunas al 22′.

¡QUIÑONES, QUIÑONES, QUIÑONES!



Con una gran definición y potente derechazo, Julián Quiñones abre el marcador para México con tremendo GOLAZO pic.twitter.com/eAUmdIFb1q — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026



Ni la pausa de hidratación le cortó el ritmo a los mexicanos, que mantuvieron la misma intensidad hasta marcar el 2-0. Raúl intentó una pared con Romo, el balón fue cortado por la zaga sudamericana y lo recuperó el mismo delantero, ahora del Wolverhampton, quien pasó a Quiñones, que le devolvió ya dentro del área para que con un zapatazo de derecha mandara el balón al ángulo izquierdo de la portería de Galíndez y pusiera el 2-0 al 31′.

??? ¡TEMBLÓ GUADALAJARA CON EL SEGUNDO DEL TRI! ????



¡Retumbó la Perla Tapatía! Así se desató la locura de miles de aficionados tras el golazo de Raúl Jiménez que puso el 2-0 de México ante Ecuador. ?Un país anfitrión sueña despierto con México en los Octavos de Final. ??? pic.twitter.com/BSDWhLct1w — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026



Sin más posibilidades de especular, Ecuador adelantó líneas y se lanzó al frente, pero se topó con un ‘Tala’ Rangel en estado de gracia. Al 39′, el portero de las Chivas se lució con un gran lance a otro remata de Yeboah, ahora desde la derecha. Así, México coronó unos primeros 45 minutos de ensueño que, sin lugar a dudas, ya están entre los mejores de su historia en los Mundiales.



Prueba de ello es que Ecuador, en 23 juegos con Beccacece en el banquillo, nunca había recibido dos goles en un mismo partido, ya ni decir en una mitad.

Empuje, sí; pegada, no

Como era de esperarse, la selección ecuatoriana asumió la iniciativa en el segundo tiempo. Con Ángelo Preciado y Kevin Rodríguez para ir más al frente, el equipo sudamericano encerró a México en su media cancha, pero pese a la presión, en ningún momento puso en peligro al ‘Tala’, confirmando la falta de pegada que le ha afectado desde las eliminatorias para esta Copa del Mundo.

Aguirre, en tanto, se vio obligado a sustituir a Mora al 58′ por un golpe, pero hizo el cambio hombre por hombre al dar ingreso a Brian Gutiérrez.

México tardó, pero al fin pudo salir al contragolpe y, al 66′, Montes remató de cabeza un tiro de esquina que Galíndez desvió a tiro de esquina. Acto seguido, de nuevo Vásquez ganó por arriba, pero Montes, en su afán por rematar otra vez, le estorbó y el balón se marchó muy cerca del marco.



Tras la pausa de hidratación, al 74′, Caicedo lanzó un gran servicio a Kevin Rodríguez, quien le ganó la espalda a Vásquez y bajó la pelota con el pecho, pero remató a un costado ante la salida del ‘Tala’, quien quedó tendido por un golpe con el delantero ecuatoriano.



A partir de entonces el Tricolor se asentó mejor y comenzó a tocar el balón, mientras los fanáticos le seguían al ritmo de los ‘olés’. Todavía al 90+2′, tras una pared con Lira, Orbelín Pineda se quedó a centímetros de hacer el 3-0, pero el balón se marchó por arriba del larguero.



En los últimos instantes, los ecuatorianos perdieron la cabeza y comenzaron las patadas y, tras una dura entrada sobre Orbelín, se hicieron de palabras varios jugadores. Piero Hincapié se tapó la boca para insultar a Santiago Giménez y el árbitro, el esloveno Slavko Vincic, expulsó al lateral del Arsenal previa revisión del VAR.



Así, la selección ecuatoriana, que tenía la oportunidad de vengar algunas de sus derrotas más dolorosas, como la sufrida en las semifinales de la Copa América 1993, cuando México le derrotó por 0-2 en Quito, o la de la fase grupal de Corea/Japón 2002, cuando el Tri vino de atrás para vencer 2-1 en el estadio Miyagi de Rifu, en territorio nipón, regresa a casa sin mejorar su mejor papel, en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.



Por su parte, tras otra noche mágica en el Estadio Azteca, la selección mexicana ya está en los octavos de final, instancia en la que aguarda por el vencedor del duelo entre Inglaterra y Ghana. Habrá quinto partido y con la ilusión al máximo. Y como la frase que coreó la afición al unísono y que se ha viralizado en las redes sociales en referencia a la posibilidad de ganar este Mundial: ¿Y si sí? El próximo domingo lo descubriremos en el mismo ‘Coloso de Santa Úrsula’.

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