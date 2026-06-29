Neymar se burla del economista que pronosticó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Neymar no dejó pasar la oportunidad para responder a uno de los pronósticos que más dieron de qué hablar en el Mundial 2026. Tras la dramática victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final, el atacante brasileño lanzó un mensaje dirigido al economista alemán Joachim Klement, quien había anticipado la eliminación de la Canarinha.

El delantero utilizó sus redes sociales para ironizar sobre la fallida predicción, luego de que Gabriel Martinelli marcó el gol del triunfo en el tiempo agregado y aseguró el boleto de Brasil a los octavos de final.

Neymar responde al pronóstico que daba eliminado a Brasil

La publicación del futbolista brasileño no tardó en generar reacciones entre los aficionados, pues el modelo matemático elaborado por Joachim Klement había cobrado notoriedad antes del inicio de la fase de eliminación directa.

“Señor Joachim Klement… Por favor, inténtelo en la próxima Copa“, escribió Neymar tras el silbatazo final.

Sr. Joachim klement ? favor tentar na próxima copa ? — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

El mensaje llegó después de que la selección brasileña desmintiera una de las predicciones más comentadas del torneo.

¿Quién es Joachim Klement y por qué llamó la atención su pronóstico?

Antes de que se confirmara el enfrentamiento entre Brasil y Japón, Joachim Klement aseguró, con base en un modelo estadístico desarrollado por él mismo, que la Canarinha terminaría como líder del Grupo C, pero sería eliminada por el conjunto asiático en los dieciseisavos de final.

Su análisis adquirió relevancia porque anteriormente acertó a los campeones de los últimos tres Mundiales: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Para la edición de 2026, el economista pronosticó que Países Bajos conquistará el título.

prediksi Joachim Clement soal final Belanda vs Portugal dipastikan gagal ?



Justru final Portugal Argentina yang masuk akal kalo dilihat dari bagan aslinya pic.twitter.com/eQ2ZSrJncz — Mimbar (@mimbarbola) June 28, 2026

Brasil reaccionó a tiempo y eliminó a Japón

El partido estuvo lejos de ser sencillo para Brasil, que comenzó abajo en el marcador luego del gol de Kaishu Sano al minuto 29 tras un error en la salida del balón.

La reacción llegó en la segunda mitad. Casemiro empató el encuentro al minuto 56 con un remate de cabeza y, cuando el tiempo extra parecía inevitable, Gabriel Martinelli apareció al minuto 96 para sellar la remontada y el pase de la Canarinha a los octavos de final del Mundial 2026.

Ahora, Brasil espera al ganador de la serie entre Noruega y Costa de Marfil.

Neymar no jugó, pero Ancelotti tenía un plan para él

Aunque Neymar permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, el técnico Carlo Ancelotti reveló que contemplaba su ingreso dependiendo del desarrollo del partido.

El entrenador italiano explicó que habría utilizado al delantero antes del minuto 60 si Brasil no conseguía el empate y también tenía previsto darle minutos durante una eventual prórroga.

Sin embargo, el gol agónico de Gabriel Martinelli evitó el tiempo extra y modificó los planes del estratega, quien ahora podrá administrar el regreso de Neymar para el siguiente compromiso del Mundial 2026.

Neymar sobre o 'guru' alemão Joachim Klement, que previu a derrota do Brasil para o Japão.



"O vidente vai ter que palpitar pra próxima!"



??@canalwamo pic.twitter.com/zWcOYQeuNM — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 29, 2026

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