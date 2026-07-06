Defensa de “El Mayo” Zambada solicita prisión con atención médica especializada

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada García solicitó al juez federal Brian M. Cogan que, en caso de ser condenado a cadena perpetua, recomiende su reclusión en un centro penitenciario que cuente con atención médica especializada, al argumentar que el cofundador del Cártel de Sinaloa enfrenta un deterioro físico considerable debido a su avanzada edad y diversos padecimientos de salud.

La petición fue presentada este 6 de julio ante el juez Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, como parte del proceso previo a la sentencia contra Zambada, quien en febrero pasado se declaró culpable de diversos cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

En el documento, la defensa aclara que su cliente no busca evitar la pena prevista por la ley, sino que solicita una recomendación sobre el lugar donde cumplirá la condena.

La defensa de El Mayo Zambada hace peticiones sobre sentencia:

1. Parece reconocer posible cadena perpetua.

2. No pide prisión de mínima seguridad.

3. Pide que en prisión cuente con atención médica para El Mayo.

4. Compara que El Mayo se declaró “culpable”, a diferencia de El? pic.twitter.com/RUSpJLUavz — Jesús García ? (@JesusGar) July 7, 2026

Los abogados afirman que el narcotraficante de 77 años presenta diversas enfermedades crónicas asociadas con la edad, entre ellas diabetes, hipertensión y otros padecimientos que requieren vigilancia médica constante. Por ello, pidieron que el Buró Federal de Prisiones (BOP) lo recluya en una instalación capaz de garantizar tratamiento especializado y seguimiento permanente.

La solicitud no implica una reducción de la condena. De hecho, la defensa reconoce expresamente que el acusado comprende que la consecuencia legal de su declaración de culpabilidad será una sentencia obligatoria de cadena perpetua, por lo que únicamente busca que el tribunal emita una recomendación sobre la institución penitenciaria donde será internado.

El caso representa uno de los procesos más relevantes contra un líder histórico del narcotráfico mexicano. La audiencia de sentencia será encabezada por el juez Brian Cogan, el mismo que en 2019 condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Diversos especialistas consideran que la admisión de culpabilidad de Zambada prácticamente elimina cualquier posibilidad de un juicio y encamina el caso hacia una sentencia similar, aunque la defensa mantiene su estrategia enfocada en las condiciones de encarcelamiento.

El documento también destaca que Zambada no presentó mociones previas al juicio ni buscó retrasar el proceso judicial. Según sus abogados, desde las primeras etapas del procedimiento manifestó disposición para colaborar con el desarrollo del caso y aceptó enfrentar las consecuencias legales de sus actos.

La situación jurídica del capo dio un giro en julio de 2024, cuando fue trasladado a territorio estadounidense tras arribar a un aeropuerto en Texas junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que ambos fueron detenidos al ingresar al país, la defensa de Zambada ha argumentado en distintos escritos judiciales que el líder criminal fue llevado contra su voluntad desde México.

Ese episodio abrió un nuevo frente diplomático entre México y Estados Unidos. La Fiscalía General de la República mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias en que Zambada salió del país, mientras autoridades estadounidenses continúan con el proceso penal en su contra.

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