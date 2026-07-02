El avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada fue donado por el FBI a un museo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) donó al War Eagles Air Museum el avión Beechcraft King Air utilizado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, donde fue detenido el 25 de julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La aeronave permanecerá en exhibición pública como una pieza educativa destinada a explicar el combate de las autoridades estadounidenses contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El acuerdo entre el FBI y el museo fue formalizado mediante un Memorando de Entendimiento con una vigencia inicial de dos años, aunque posteriormente el recinto podría conservar el avión de manera permanente.

El museo, ubicado en el Aeropuerto del Condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, informó que la exhibición busca mostrar el contexto de uno de los operativos más relevantes contra el Cártel de Sinaloa en los últimos años, sin glorificar las actividades criminales.

“Esta aeronave cuenta una historia compleja. Demuestra cómo la aviación puede ser explotada por organizaciones criminales y cómo los esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden pueden detener esas actividades”, señaló el museo en un comunicado.

Por su parte, el FBI indicó que la muestra pretende “educar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos” y contribuir a explicar el trabajo realizado para llevar justicia a las víctimas del narcotráfico.

La aeronave, valuada en aproximadamente 650,000 dólares, permaneció bajo resguardo federal desde la captura de Zambada. De acuerdo con las autoridades, el avión presentaba alteraciones en sus números de serie y utilizaba una matrícula que correspondía originalmente a otra aeronave, por lo que no puede volver a operar ni comercializarse en Estados Unidos, motivo por el cual fue donado al museo.

El director de operaciones del War Eagles Air Museum, Andrés Cabral, confirmó que el avión ya puede observarse en el exterior del hangar principal y que posteriormente será integrado a la exhibición permanente.

La captura de “El Mayo” Zambada continúa rodeada de interrogantes. La Fiscalía General de la República ha solicitado a las autoridades estadounidenses información sobre el vuelo, la identificación real de la aeronave, sus registros y otros elementos relacionados con el operativo; sin embargo, hasta ahora no se ha informado si dichos datos fueron entregados.

Según la versión presentada por la FGR y respaldada posteriormente por el propio Zambada en una carta difundida por su defensa, el capo fue engañado y llevado por la fuerza desde Culiacán hasta territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, quien posteriormente también fue detenido al aterrizar en Santa Teresa.

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