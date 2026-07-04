Abogado de “El Chapo” advierte que entregará a EE.UU. nombre de 32 funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narco

Luego de que Joaquín “El Chapo” Guzmán perdiera la demanda contra aislamiento y restricciones extremas en ADX Florence, ahora Gerardo Rincón Flores, abogado en México, del exlíder del cártel de Sinaloa, advierte que entregará a las autoridades de Estados Unidos información relacionada con 32 funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Gerardo Rincón Flores, declaró en entrevista con la periodista Adela Micha, que los funcionarios a los que se refiere trabajaron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2022).



Las afirmaciones fueron realizadas en entrevista televisiva con la periodista Adela Micha, donde el abogado sostuvo que el material que dice tener ampliaría una lista previa de supuestos servidores públicos relacionados con estructuras criminales.

Funcionarios presuntamente vinculados al narco

Durante la entrevista, Rincón Flores dijo que la información que planea entregar a autoridades de Estados Unidos ya no es la misma de antes, sino que ahora incluye a más personas de las que se habían mencionado al principio.

“De una lista de 10 personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró el abogado de “El Chapo” Guzmán.



El abogado afirmó que dentro de este grupo habría funcionarios en activo, exservidores públicos y personas que habrían pasado de una administración a otra, aunque no presentó nombres ni cargos específicos.

También sostuvo que, en su versión, existen perfiles que habrían permanecido dentro de estructuras gubernamentales pese a los cambios de administración entre gobiernos federales.

Acusaciones sin pruebas públicas ni expediente verificado

Hasta el momento, Rincón Flores no ha presentado públicamente documentos, pruebas judiciales ni evidencia verificable que respalde sus señalamientos.

Tampoco ha detallado el contenido del supuesto expediente ni ha confirmado la fecha en la que sería enviado a autoridades estadounidenses.

Durante la entrevista, insistió en que la información tendría un impacto relevante en caso de ser recibida por instancias de Estados Unidos.

“Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, afirmó, sin identificar a dichas personas ni aportar detalles adicionales.

No existe, hasta ahora, confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre la recepción de dicha información.

Cartas atribuidas a “El Chapo”: el abogado niega autenticidad

En otro punto de la entrevista, el abogado se refirió a la circulación de supuestas cartas atribuidas a Joaquín Guzmán Loera difundidas en redes sociales y plataformas digitales.

Rincón Flores negó que los documentos sean auténticos y aseguró que su cliente no escribe en inglés ni utiliza la firma que se le atribuye en dichos textos.

Asimismo, mencionó a Mariel Colón, integrante del equipo legal en Estados Unidos, al abordar aspectos del manejo jurídico del caso en ese país.

Denuncias de amenazas y señalamientos a autoridades

Durante la misma entrevista, el litigante afirmó haber sido víctima de amenazas, intentos de intimidación y presiones relacionadas con su actividad legal.

En sus declaraciones, responsabilizó a instituciones federales mexicanas, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en caso de que algo le ocurriera.

“Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, declaró.

Hasta el momento, ninguna de las autoridades mencionadas ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.

Sin verificación oficial y sin investigaciones confirmadas

Las declaraciones se producen en un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad y combate al crimen organizado en México y Estados Unidos.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública ni confirmación institucional que respalde los señalamientos realizados por el abogado, ni se ha informado sobre la apertura de investigaciones derivadas de sus declaraciones.

El caso de “El Chapo” continúa siendo uno de los más relevantes en materia de narcotráfico internacional. Fue condenado en 2019 en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas y permanece recluido en una prisión federal de máxima seguridad.

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