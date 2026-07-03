Ecuador anuncia la captura de “Churrón”, líder de Los Choneros por quien EE.UU. ofrecía una recompensa

Las autoridades ecuatorianas capturaron este jueves a Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Choneros y requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

La detención se realizó durante un operativo conjunto ejecutado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. En la intervención también fueron arrestados dos hombres identificados por las autoridades como integrantes de su círculo de seguridad.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó la captura y aseguró que alias “Churrón” era considerado un objetivo de alto valor. Además, informó que sobre él pesaba una notificación roja de Interpol y un requerimiento de extradición por parte de Estados Unidos.

?? ÚLTIMA HORA | En una operación militar ejecutada en #Guayaquil y encabezada por el ministro de @DefensaEc, @MinLoffredoEc , fue capturado Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”.



Era considerado un objetivo de alto valor y figuraba en el programa de recompensas del? pic.twitter.com/oMD36r7UC2 — Juan Pablo Ruiz (@juparu_ec) July 3, 2026

El Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado.

Según las acusaciones presentadas por la justicia estadounidense, Bermúdez Cagua habría coordinado operaciones de tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, además de participar en actividades relacionadas con el uso y tráfico de armamento.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que, tras la captura y posterior extradición de José Adolfo Macías, alias “Fito”, a Estados Unidos, “Churrón” asumió un rol de liderazgo dentro de Los Choneros, convirtiéndose en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, Bermúdez Cagua mantenía una estrecha relación con alias “Fito” desde años atrás y era considerado uno de sus hombres de mayor confianza. Su historial delictivo incluye antecedentes por asesinato y vínculos con estructuras criminales que operaban en la provincia de Manabí antes de integrarse a Los Choneros.

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