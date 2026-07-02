EE.UU. presenta acusación contra dos altos cargos de Cárteles Unidos ​​por narcotráfico

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan José Farías Mendoza, alias “Juanjo”, de 31 años, e Israel Vega Farías, alias “Papo”, de 37, ambos originarios de Tepalcatepec, Michoacán, y considerados altos cargos de los Cárteles Unidos.

“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados ​​de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

Esta organización criminal, con sede en el estado de Michoacán, es uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo, capaces de fabricar varias toneladas al mes.

La organización controla una red de distribución que abarca Estados Unidos, con centros de operaciones en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City (Misuri), Sacramento (California), Los Ángeles, Denver y Chicago, y se extiende a Europa, Australia y otras regiones, según se informó en un comunicado.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra varios elementos de mando y control de los Cárteles Unidos, incluyendo a Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, máximo líder del cártel, como parte de un esfuerzo interinstitucional para desmantelar a los Cárteles Unidos.

“Los dos acusados son familiares cercanos del máximo líder de los Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, quien fue imputado por la División Penal en 2024”, añade el comunicado.

Farias Mendoza y Vega Farias son, respectivamente, hijo y sobrino del Abuelo. Ambos acusados ​​están imputados por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina para su importación a Estados Unidos, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar, portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos.

De ser declarados culpables, ambos acusados ​​enfrentan penas máximas de cadena perpetua.

“Esta acusación formal es una prueba de los incansables esfuerzos de Investigaciones de Seguridad Nacional para desmantelar las organizaciones criminales más peligrosas del mundo”, declaró el Director Ejecutivo Asociado Interino de HSI, John Condon.

Sigue leyendo:

– EE.UU. designa a la banda ecuatoriana Chone Killers como un grupo terrorista extranjero.

– Departamento del Tesoro sanciona a dos mexicanos y a 9 empresas ligados al CJNG.