Juez rechaza demanda de “El Chapo” por condiciones de encarcelamiento en EE.UU.

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda civil presentada por Joaquín “El Chapo” Guzmán contra las condiciones de su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, con lo que quedó formalmente cerrado el caso.

La resolución fue emitida por el juez Gordon P. Gallagher, de la Corte Federal de Colorado, quien aceptó la solicitud del gobierno estadounidense para desechar la demanda presentada por el exlíder del Cártel de Sinaloa, al determinar que procedía un fallo a favor de las autoridades federales.

En el documento judicial se establece que “se dicte sentencia a favor de los demandados y en contra del demandante”, por lo que el expediente quedó concluido.

La demanda fue interpuesta por Guzmán Loera en 2024 para impugnar las condiciones de aislamiento en las que permanece recluido desde 2019, cuando fue trasladado a la prisión ADX Florence tras ser condenado a cadena perpetua, además de 30 años de prisión, por delitos relacionados con narcotráfico.

El Chapo update:



A federal court in Colorado issued a final judgement against him today, rejecting a civil rights lawsuit he filed over the conditions of his confinement at ADX Florence, the supermax prison where he's locked up in near total isolation. pic.twitter.com/mX6QVtrM1B — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) June 30, 2026

A través de escritos enviados a las autoridades judiciales y de la demanda civil, el narcotraficante mexicano argumentó que el prolongado confinamiento solitario afectaba gravemente su salud física y mental.

En diversas cartas aseguró encontrarse al borde de la locura y denunció las estrictas medidas de aislamiento impuestas en el centro penitenciario.

Con esta resolución, el tribunal dio por concluido el procedimiento iniciado por Guzmán Loera para modificar sus condiciones de reclusión.

Tras este revés legal, las alternativas que aún mantiene abiertas son otras solicitudes promovidas por su defensa, entre ellas peticiones relacionadas con un eventual cambio en sus condiciones de encarcelamiento o recursos legales presentados ante otras instancias judiciales en Estados Unidos.

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