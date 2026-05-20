El Chapo emite nuevas cartas y señala que el jurado que lo juzgó fue intimidado

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió cuatro nuevas cartas escritas a mano en inglés a jueces federales, al alcalde de Brooklyn y a Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

Al igual que en notas anteriores, el exlíder del Cártel de Sinaloa denunció una extradición ilegal desde México y exigió la revisión de su proceso judicial.

Las misivas, fechadas entre el 8 y el 12 de mayo, fueron difundidas por el periodista Keegan Hamilton.

En un intento por darle peso político a sus denuncias, Guzmán apeló directamente a la atención del secretario de Estado, buscando que la diplomacia estadounidense revise las supuestas irregularidades de su caso.

More letters from El Chapo — or rather someone writing in English on his behalf — filed today on his federal court docket in Brooklyn. He maintains his innocence and asks again to be sent back to Mexico. pic.twitter.com/f7sFUNw048 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 19, 2026

Asimismo, el narcotraficante condenado a cadena perpetua aseguró que el jurado que lo condenó en 2019 fue intimidado por la postura del poder judicial.

“El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso”, escribió Guzmán Loera.

Además, reitera que la Justicia le ha responsabilizado de “actos de violencia que, en realidad, fueron cometidos por el Gobierno mexicano”.

El Chapo ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.

Desde su condena en 2019 por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, su defensa ha intentado diversas estrategias legales para apelar el veredicto o mejorar sus condiciones de reclusión, las cuales califica constantemente de “tortura psicológica”.

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