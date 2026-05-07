El Chapo Guzmán envía nueva carta en la que insiste en ser extraditado a México

A tan solo unos días de que se diera a conocer una carta escrita por Joaquín “El Chapo” Guzmán desde una prisión estadounidense para solicitar su extradición a México, nuevamente se difundió una nueva misiva emitida por el exlíder del Cártel de Sinaloa.

En dicho mensaje, escrito en una hoja de libreta, el narcotraficante insiste en su traslado a territorio mexicano.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México. Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación en la próxima fecha para obtener un trato igualitario ante la ley”, se lee en la carta.

Parece que la sexta carta de El Chapo llegó tarde a la corte: el juez Cogan ya le dio carpetazo a sus peticiones. https://t.co/DSy9P2xGT2 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) May 7, 2026

La misiva está fechada el 28 de abril, y fue recibida por la Corte de Nueva York el 6 de mayo, según se puede apreciar en un sello en la parte superior.

“Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país”, agregó El Chapo.

Esta no es la primera vez que el exlíder criminal envía cartas para solicitar cumplir su condena en su país de origen.

Sin embargo, el juez federal Brian Cogan, quien lo sentenció originalmente, rechazó todas las peticiones enviadas anteriormente.

Guzmán Loera cumple una condena de cadena perpetua en la prisión ADX Florence, en Colorado, luego de un juicio en el que se le acusó de 10 cargos de narcotráfico, armas y por participar en una conspiración para cometer lavado de activos.

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