“El Chapo” insiste en anulación de condena y su retorno a México

NUEVA YORK.- En una nueva carta enviada a la Corte de Distrito Este en Nueva York, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pide anular su condena por narcotráfico y ordenar su retorno a México, debido a supuestas irregularidades en su juicio y en su proceso de extradición.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán del país de México que pelea por mi política de protección para obtener mi liberación con relación al veredicto erróneo de la cortes del Este (sic)”, dice la carta en inglés. “Estoy escribiendo en mi representación que las cortes violaron mi política de evidencia”.

La carta presenta varios errores de sintaxis y ortografía que hacen complicado entender la petición, pero se refiere a que supuestamente hubo “falta de evidencia” en el el juicio que lo llevó a una sentencia.

Además afirma que hubo un proceso erróneo en la extradición que le impidió permanecer en México, donde “era tratado de justamente”.

Las cartas son dirigidas a la Corte de Distrito Este, no directamente al juez Brian Cogan, quien lideró el juicio a “El Chapo”, por lo cual la petición se integró al expediente judicial, junto con otras cuatro cartas que fueron enviadas en abril y mayo.

“El Chapo” afirma que las autoridades estadounidenses violaron su derecho a la Primera y Octava enmiendas de la Constitución de EE.UU.

Guzmán Loera era uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y enfrentó juicio a finales de 2018 e inicios de 2019, donde fue hallado culpable de cargos por liderar una organización criminal durante un largo periodo, además de narcotráfico.

Su caso derivó en una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión, la cual cumple en la Supermax de Florence, Colorado, donde el narcotraficante mexicano se encuentra recluido en aislamiento, con una hora al día al aire libre, según confirmó este diario.

En abril, “El Chapo” envió dos cartas, ambas en inglés, una del 09 de abril y otra del 10 de abril, donde aborda “protección equitativa en sus derechos”, así como la Primera y Octava enmiendas.

Este lunes, el tribunal dio a conocer tres cartas más emitidas por “El Chapo”. En la firmada el 23 de abril, el narcotraficante incluso afirma que en su apelación se habría ordenado un “nuevo juicio”, aunque eso no ocurrió.

Este diario solicitó una postura oficial a Mariel Colón, quien sigue registrada como abogada de “El Chapo”, pero no se ha obtenido una respuesta.

“Gracias al juez por aceptar mi petición de enviar documentos sobre el cambio de mi veredicto”, dice una de las cartas recibida el 28 de abril en la corte, pero apenas publicada en el sistema judicial.

Sin decisión del juez

No hay un comentario o decisión del juez Cogan sobre las cartas de abril, pero el 16 de enero de este año desestimó otra petición sobre la intervención de un supuesto representante de Guzmán Loera.

James Sabatino afirmó ser el representante legal de “El Chapo”, quien hizo “la notificación al tribunal como una moción de intervención como persona ajena al proceso”. El juez Cogan lo rechazó.

En 2022, el Segundo Tribunal de Apelaciones con sede en Nueva York confirmó la sentencia Guzmán Loera. Los jueces consideraron que los tres meses del juicio fueron llevados con “diligencia y equidad” por parte del juez Cogan.

El abogado Jeffrey Lichtman fue uno de los abogados en el juicio de “El Chapo” y ahora representa a dos de sus hijos, Iván Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes lograron un acuerdo de cooperación en la Corte de Distrito Norte de Illinois.