La Opinión Hoy: “El Chapo” escribió una carta pidiendo trato justo en EE.UU.

“El Chapo” Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, envió una carta escrita en inglés al juez federal Brian M. Cogan en la que solicitó un trato justo en los Estados Unidos y expone presuntas violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

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El documento redactado a mano y en inglés ocupa menos de media cuartilla y en él Guzmán Loera señala que se encuentra la espera de una respuesta a su petición de justicia invocando la primera enmienda de los Estados Unidos relacionada con la libertad de expresión. Por primera vez lo era, redactó un mensaje en inglés, aunque con errores gramaticales y frases poco claras.

En esta misiva dirigida a la Corte Federal del Este de Nueva York, plantea que su extradición y juicio debieron apegarse tanto a la Constitución de México como a las leyes de los Estados Unidos.

“Esta es una carta cortés sobre mi política constitucional de México respecto a la autoridad de ser extraditado a las leyes de Estados Unidos para que se me dé un trato justo en este país”, así lo señala el Chapo en una carta al juez Cogan, quien lo sentenció en 2019 a cadena perpetua.

Actualmente, Guzmán Loera se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde los internos permanecen al menos 23 horas al día en celdas de concreto de aproximadamente 25 m² sin ningún tipo de contacto humano. Cada salida de su celda implica el uso de esposas, grilletes y cadenas. Dispone únicamente de una hora diaria para ejercitarse o tomar el sol en una jaula rodeada por muros de aproximadamente de 20 m.

En los últimos años, tanto él como su defensa han intentado sin éxito modificar sus condiciones de reclusión mediante distintos recursos legales. Ninguno de ellos ha dado éxito.

Deportes

En la recta final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX se empieza a configurar ya la siempre emocionante Liguilla, a la cual los dos equipos más populares de México se encaminan en momentos diametralmente opuestos entre sí. Carlos Millet nos dio un breve panorama de lo que nos espera en las siguientes semanas.

“Los dos equipos más populares de México, América y Guadalajara viven una situación diametralmente distinta, aunque esta jornada a los dos les fue bien. Por una parte, Chivas goleó 5-1 al equipo de Puebla en casa y por el otro, el América derrotó 2 a 1 a su recientemente acérrimo rival, que es el Toluca, con esto entró a la zona de clasificación plenamente, se coloca en sexto lugar, pero la verdad es que la situación es bastante contrastante entre América y Chivas”, dijo Carlos Millet.

Agregó que “Chivas está solamente a un par de puntos de asegurar el primer lugar general y de recibir todos los partidos de vuelta que logra que logre jugar en La Liguilla en casa. Es cierto, que Guadalajara es uno de los grandes favoritos para alzarse con la copa este año. Sin embargo, hay que recordar que a partir de que empiece La Liguilla, los equipos clasificados no contarán con sus seleccionados mexicanos. ¿Cuáles serán los equipos más afectados? Desde luego Guadalajara, que podría tener incluso cinco o hasta seis convocados. Toluca tendrá por lo menos a tres, América tendrá uno, Cruz Azul un par. Y bueno, tendrán que vivir esta extrañísima situación de enfrentar a La Liguilla sin sus mejores jugadores mexicanos”.

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