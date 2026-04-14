La Opinión Hoy: Según Trump, Irán buscaría retomar el diálogo con EE.UU.

El presidente Donald Trump aseguró que Irán se ha puesto en contacto con Washington para reanudar las negociaciones, esto después de que la reciente ronda de conversaciones en Pakistán concluyera otra parte y añadió que quieren llegar a un acuerdo a toda costa sugiriendo un posible nuevo impulso diplomático en medio del conflicto abierto entre ambos países.

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Las declaraciones se producen tras el fracaso de las conversaciones celebradas en Islamabad, que se prolongaron durante más de 20 horas sin lograr avances sustanciales. Según diversos informes, las negociaciones se estancaron principalmente por desacuerdos en torno al programa nuclear iraní y a las condiciones para el levantamiento de sanciones. El contexto sigue marcado por una fuerte escalada de tensiones.

Tras el fracaso de las negociaciones, Estados Unidos anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo como medida de presión contra el régimen iraní. Según The New York Post, las conversaciones en Pakistán lideradas por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance terminaron sin ningún tipo de acuerdo, aunque ambas partes dejaron abierta la puerta a futuros contactos.

En paralelo, la administración Trump ha intensificado su presión militar y económica, insistiendo en que Irán debe renunciar a su programa nuclear. En este escenario, expertos consideran que el posible nuevo acercamiento anunciado por Trump podría responder tanto a la presión internacional como al impacto económico del conflicto, especialmente en los mercados energéticos globales.

Dale Play

En las recomendaciones musicales que semana a semana tuvimos a Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión en Dale Play. Lis, bienvenida cómo estás.

“Kany García, una de mis favoritas, sin duda, acaba de estrenar su décimo álbum de estudio que se llama Puerta Abierta, un álbum de 11 canciones, de 11 temas, que según nos explica y ella en entrevistas, marca un momento clave en su carrera porque es un trabajo construido desde la reconexión con lo emocional, la honestidad artística y una conversación íntima entre lo que es ella hoy en día como artista y la niña que fue”, dijo Pérez

Agregó que “Ella hace referencia a que en este disco tiene como dije esa conversación con ella misma, pero además utiliza mucho lo que es el recurso de la memoria emotiva, de lo que fue la narrativa de su pasado, de la música que ella escuchaba allá en su natal, Puerto Ricoy fue como creó este álbum que tiene colaboraciones muy interesantes. Tiene, por ejemplo, una canción que se llama La mala era yo, que ya la había estrenado con Yuridia. También tiene una canción con Nathy Peluso, pero el tema más destacado y el que usó para promocionar el álbum es la canción Amor bonito, con nada más y nada menos que el artista icónico dominicano Juan Luis Guerra. Ella dice que obviamente fue un sueño de toda su vida poder grabar una canción con este artista que todo el mundo respeta. Sin duda es una canción de amor alegre con influencias tropicales y una colaboración que, como dije antes, ella llevaba años imaginando”.

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