La Opinión Hoy: Trump ordena interceptar buques en el estrecho de Ormuz tras no alcanzar acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país tomará el control del estrecho Ormuz con efecto inmediato después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

</p>

Trump también anunció que ha ordenado a la armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es ilegal.

El mandatario expresó su confianza de que en algún momento se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas.

Trump hizo este anuncio después de que el vicepresidente J.D. Vance, y sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le informaran sobre los resultados de las negociaciones del sábado con Irán en Islamabad, los contactos de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.

El republicano lamentó que a pesar de que la reunión se alargó durante casi 20 horas, Irán no esté dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares. Aunque dijo que hubo avances suficientes como para mantener la tregua vigente en los combates, denunció que las autoridades iraníes fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante, expresó en referencia al asunto nuclear.

Eric Swalwell, candidato a gobernador de California, niega las acusaciones de agresión sexual

Pese a que más temprano negó cualquier implicación, el congresista demócrata Eric Swalwell anunció la suspensión de su campaña para gobernador de California tras enfrentar múltiples acusaciones de agresión y conducta sexual inapropiada. La decisión se produce en medio de una creciente presión política y mediática tras revelaciones de varios medios estadounidenses.

Las denuncias incluyen testimonios de al menos cuatro mujeres, entre ellas una excolaboradora que afirma haber sido agredida en más de una ocasión.

Según reportes periodísticos, la mujer aseguró que uno de los incidentes ocurrió cuando estaba demasiado intoxicada para consentir. Además, otras acusaciones incluyen el envío de mensajes explícitos y comportamientos inapropiados, lo que ha ampliado el alcance del escándalo. Como reportó el diario San Francisco Chronicle, la Fiscalía de Manhattan inició una investigación sobre al menos uno de los casos, lo que añade una dimensión legal al conflicto.

El congresista ha rechazado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como falsas y con motivaciones políticas. “Estas acusaciones son absolutamente falsas. Las combatiré con todo lo que tengo”, dijo.

Pese a ello, reconoció haber cometido errores en su vida personal, lo que ha sido interpretado como un intento de asumir responsabilidad parcial sin admitir los hechos denunciados.

Su salida reconfigura el panorama electoral en un proceso ya competitivo, dejando al campo abierto a otros candidatos, tanto demócratas como republicanos. Aunque suspende su campaña, el congresista no ha anunciado su renuncia al cargo en la Cámara de Representantes.

Britney Spears ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias

Britney Spears ha sido ingresada a un centro de rehabilitación después de que el 4 de marzo fuera detenida por manejar bajo influjos del alcohol. Al parecer esto influyó en la decisión para que ella pudiera ingresar a este centro, ya que se veía envuelta en una serie de adicciones como lo es al alcohol y algunos fármacos.

Britney Spears está siendo apoyada por su familia, está siendo apoyada por la gente que está a su alrededor y está en su país, en Estados Unidos.

En sus publicaciones, en redes sociales se ha visto mucho mejor, más tranquila, acompañada de sus hijos y, haciendo otro tipo de contenido que la hace ver más estable.

Seguir leyendo: