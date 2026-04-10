La Opinión Hoy: Melania Trump niega nexos con Epstein y Ghislaine Maxwell

Desde la Casa Blanca la primera dama Melania Trump rechazó con dureza las versiones que la vinculan con Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell con un gesto completamente serio. La también empresaria aseguró que nunca tuvo amistad con Jeffrey Epstein, como han señalado algunos medios y algunas publicaciones en redes sociales.

Explicó que tanto ella como su esposo Donald Trump coincidieron ocasionalmente en eventos con él al moverse en los mismos círculos sociales, tanto en Nueva York como en Palm Beach.

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Según detalló la primera dama, el único encuentro que recuerda ocurrió en el año 2000 en un evento social donde coincidió con Jeffrey Epstein sin saber entonces quién era realmente. Admitió también que Epstein haya sido quien la presentó a Donald Trump al asegurar que esa versión es falsa y forma parte de las especulaciones que buscan desacreditarla.

Melania Trump también subrayó que su nombre no aparece en expedientes judiciales, declaraciones de víctimas, tampoco en pesquisas del FBI vinculadas al caso de Jeffrey Epstein. En la misma línea aseguró que nunca ha sido citada ni ha participado como testigo en ningún proceso relacionado con estos crímenes.

La primera dama instó al Congreso a abrir un espacio formal para que las víctimas de Jeffre Epstein puedan ser escuchadas en el Capitolio. También planteó una audiencia pública enfocada en las sobrevivientes donde puedan declarar bajo juramento y con respaldo institucional para así dar visibilidad a sus testimonios y avanzar en la rendición de cuentas.

Pantallas

Rafael Cores nos trajo detalles en “Pantallas” de todo lo que sucede en el séptimo arte.

“No suelo hablar mucho de las segundas, terceras, cuartas temporadas, pero voy a citar rápidamente porque son tres títulos importantes. Lo más grande es que este domingo vuelve después de 4 años Euforia, con la tercera temporada a HBO. Un elenco lleno de estrellas que además cuando empezaron en euforia no eran tan estrellas, pero se han vuelto superestrellas, diría yo, en los últimos años y han vuelto a la serie. Tenemos a Zendaya, a Er Eric Dane, Jacob Elordi que llega de nominado del Ócars, Sydney Sweeney, otra actriz que ha crecido mucho en los últimos dos años”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “tiene ganas de ver esa última temporada es Hacks, también en HBO Max, que también es la temporada final, así que hay series ahí. En cuanto a cines, no hay ningún estreno de estos taquilleros muy populares. Por cierto, hablábamos el fin de semana pasado de la película de Super Mario Bros, ahora en el espacio y como anticipábamos arrasó y ya es en lo que llevamos de año la película más taquillera tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, yo creo, pero traigo una película para cines muy diferente”.

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