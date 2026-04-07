La Opinión Hoy: Trump dice que todo Irán “puede ser aniquilado en una sola noche”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que todo Irán podría ser aniquilado en una sola noche y eso podría suceder mañana, es decir, el martes por la noche en referencia al ultimátum que ha dado a Terán para reabrir el martes estrecho de Ormuz.

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“El país entero, Irán, puede ser arrasado en una sola noche y esa noche podría ser mañana mismo”, así lo aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar en territorio iraní a dos tripulantes de un Casa F15 derribado el viernes en Terán.

El republicano anunció también este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente alrededor de un quinto de todo el combustible que se utiliza en el mundo. Un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses israelíes desde el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta el martes a las 8 de la noche, tiempo de Washington, para reabrir el paso marítimo, ya que, en caso contrario, Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas para el país iraní. En la rueda de prensa, Trump también alabó el operativo para rescatar a los ocupantes de la casa derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, quien estuvo oculto en la zona montañosa de Irán durante muchas, muchas horas antes de ser hallado por los efectivos estadounidenses.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, como todos los martes nos compartiró las mejores recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana estamos un poquito más flojitos que de costumbre con estrenos, porque obviamente la Semana Santa o Pascua por acá en Estados Unidos hizo que los artistas se tomaran un break y que quizás no quisieran lanzar muchos temas debido a que la gente estaba muchos de vacaciones y por supuesto celebrando estas fiestas religiosas tan importantes. Así que tenemos esta semana quizás menos estrenos de lo acostumbrado. Sin embargo, hay algunos que quiero destacar, pero antes quiero también comentar que Young Miko, la artista urbana puerto borriqueña, que como sabemos está muy pegada, muy famosa, anunció recientemente, ayer su nueva gira, una gira internacional que la va a llevar a 11 países durante 31 fechas y por supuesto Estados Unidos es uno de esos países”, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “acá se va a estar presentando en las ciudades más importantes como Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y por supuesto Los Ángeles, marcando lo que será el recorrido internacional más amplio que ha hecho esta joven cantante hasta ahora. La gira se llama Late Checkout Tour, lo traduciríamos como chequeo tarde tour. El anuncio llega, por supuesto, en un momento en el que Young Miko se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música urbana global. Quienes la recuerdan también saben que estuvo ella allí en la presentación en la casita de Bad Bunny en el Superbowl. Fue una de las artistas que tuvieron la dicha y la suerte de participar, aunque sea un momentito allí con Bad Bunny en la casita”.

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