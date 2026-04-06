La Opinión Hoy: El Pentágono confirma soldados heridos en la guerra

Además de los 13 militares estadounidenses muertos en la guerra sostenida en contra de Irán, el Pentágono dio a conocer que entre los 365 soldados heridos figuran al menos cuatro señalados como mexicanos.

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A través de un escueto informe se brindan algunos detalles de la operación denominada “Furia Épica”, la cual se inició el 28 de febrero, a la cantidad de heridos se agregan otros 63 pertenecientes a la Armada, de los cuales 19 forman parte de la Infantería de Marina y 36 pertenecen a la Fuerza Aérea.

Con respecto a los 13 miembros que perdieron la vida en el cumplimiento del honor, siete pertenecen al ejército y seis a la Fuerza Aérea. Estos datos son expuestos en el sistema de análisis de bajas de la defensa del Pentágono, donde también se hace referencia a otros tres soldados de origen hispano, pero sin especificar la nacionalidad correspondiente de cada uno de ellos.

En el desglose de cifras no se incluyen posibles bajas o heridos surgidos a raíz del derribe de dos aviones militares estadounidenses ocurrido el viernes en territorio iraní.

Dicho incidente ocurrió días después de que el presidente Donald Trump emitió un discurso dirigido a los estadounidenses donde prácticamente decretó un triunfo anticipado frente a la República Islámica al asegurar haber destruido a la Armada y Fuerza Aérea Iraní, así como inutilizado a sus misiles, dejando paralizada a la milicia rival.

“Me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos. Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la edad de piedra, que es a donde pertenecen”, señaló. Sin embargo, al parecer algo no está marchando como lo planeó el republicano, quien incluso se atrevió a fijarle un plazo de 48 horas a las autoridades de Terán para reabrir el estrecho de Ormuz, o de lo contrario mencionó.

“Recuerdan cuando le di 10 días a Irán para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz el tiempo se está acabando, 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos. Gloria a Dios”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez nos habla de que ya hay como más disputa por ahí, más competencia, se está poniendo a nivel, incluso creo que se están sacando ya algunos trapitos sucios.

“Estamos en plena época de elecciones y en esta esta vez en la Ronda Política hablamos de nuevo sobre la elección para alcalde de Los Ángeles y de dos contiendas muy importantes para el Consejo de Los Ángeles, un concejal que se va y otro que están tratando de desbancarlo, pero en lo que se refiere a la alcaldesa de Los Ángeles, pues son tiempos de sondeos, no de encuestas y el como ya lo hemos comentado, la alcaldesa Karen Bass está buscando reelegirse por otros 4 años al cargo con lo que ella no contaba era con que la concejal Nithya Raman, que había sido su aliada política, se iba a lanzar a retarla, a tratar de desbancarla del cargo”, dijo Araceli Martínez.

Agregó que “Nithya Raman anunció en febrero que ella también quiere ser alcaldesa, que ve muchas fallas en la administración de la alcaldesa Bass, que ve muchos problemas muy serios. Y entonces lo que sucedió esta semana es que vimos una encuesta de la Universidad Loyola Marymount que coloca a la concejal Raman por encima de la alcaldesa Bass 33% de las preferencias contra, si no me equivoco, 17% de Bass. Las anteriores contiendas colocaban a la alcaldesa delante y a Bass detrás. Entonces, obviamente que esta esta nueva nuevo sondeo pues no debe de haber dejado nada contentos a su equipo de campaña. De hecho, la han le han restada validez y le han restado méritos al sondeo diciendo que pues que ya cuando ella buscó ser alcaldesa también sacaron que ella iba abajo y al final ganó”.

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