La Opinión Hoy: La Casa Blanca menosprecia a las multitudinarias protestas “No Kings”

Las imágenes de miles de personas marchando en gran parte del territorio estadounidense para mostrar su inconformidad a las políticas del presidente Donald Trump bajo el lema No Kings fueron menospreciadas por Washington.

Días previos a la marcha convocada a nivel nacional, organizaciones como ACLU y la Unión Americana de Libertades Civiles señalaron que esperaban establecer un nuevo récord de asistencia al tercer evento ligado a No Kings.

En junio del año pasado, cinco millones de personas se congregaron hasta en eventos diseminados a lo largo del país para protestar en contra del republicano de 79 años que gobierna la nación desde Washington.

Aunque todavía no hay una cifra concreta de lo ocurrido este sábado 28 de marzo, los organizadores de la protesta calculan que al menos 8 millones de personas participaron en las marchas como parte de los 3,300 eventos programados en los 50 estados del país.

Sin embargo, a través de un comunicado emitido por Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, a esas protestas se les considera como algo intrascendente e incluso se les define como sesiones de terapia para el trastorno por Trump.

“La única gente a la que le interesan las manifestaciones es a los reporteros a los que les pagan por cubrirlas”, enfatiza la misiva, “el punto controversial es que las protestas ligadas al grito de batalla No Kings surgen durante una etapa donde los resultados de una encuesta efectuada por la cadena de televisión Fox News muestran cómo el 59% de los estadounidenses reprueban la gestión de Donald Trump al frente del gobierno, algo no visto anteriormente”.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez, nos comenta son de las elecciones más inciertas en tanto a candidatos.

“En esta ocasión hablamos de la elección para alcalde de los Ángeles en las que son muy importantes porque la alcaldesa Karen Bass está buscando la reelección a un segundo mandato por otros cuatro años. Lo que hemos visto es de que ella no tiene contrincantes así fuertes de gran peso, pero el multimillonario Rick Caruso, quien compitió contra ella la vez pasada y perdió, decidió que no iba a entrar y quizás él como tiene mucho dinero y el dinero cuenta mucho en una campaña, entonces quizás hubiera sido problemático para la alcaldesa”, dijo Araceli Martínez.

Agregó que “Luego al ex superintendente de educación, Austin Beutner en enero salirse de la competencia porque su hija tristemente falleció, una hija joven, entonces en una muerte inesperada. Entonces, él decide salirse y bueno, prácticamente si bien tiene otros contrincantes la alcaldesa, pues son aparentemente de menor peso. La sorpresa que tuvimos todos en enero fue descubrir que la concejal Nithya Raman, una mujer que es de origen, ella es inmigrante de la India, que es concejal, pues ella decide entrar a la competencia y nos sorprendió a todos porque ellas eran aliadas políticas y entonces entra la competencia y lo que estamos viendo, lo que nos arroja la última encuesta, la más reciente, es que no anda tan mal en las preferencias”.

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